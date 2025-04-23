好莱坞“罢工潮”的失败？AI电影也可以角逐奥斯卡奖项了

AI 能让我们做到以前无法做到的事，尤其是在低预算的情况下，但将其用作工具和让其取代创造力之间，只有一线之隔……

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:周一，美国电影艺术与科学学院宣布，好莱坞比较高奖项颁奖典礼将迎来重大变革 —— 使用 AI 制作的电影也可以参与奥斯卡奖项的角逐了，且不会受到歧视和处罚。

学院的新政策规定，人工智能及其他计算机技术的应用 “既不会增加也不会减少获得提名的可能性”，但并不排除电影制作中采用更先进的技术，但确保人类的想象力仍然是奖项评定的优先考虑因素。

这一举措出台之际，正值 AI 日益融入电影制作领域。在今年 3 月的奥斯卡颁奖典礼，几部获奖影片已经采用了 AI 增强技术。阿德里安・布劳迪凭借《野蛮者》荣获了理想男主角奖项，这部电影就运用了 AI 技术来完善他的匈牙利口音；而奥斯卡获奖音乐剧《艾米莉亚·佩雷斯》则使用了声音克隆技术来提升演唱表现。

“这个行业正在飞速发展，我们也必须以同样的速度跟上发展的步伐，” 一位电影学院发言人表示。“这些指导方针在拥抱技术创新与保留电影独特的人文艺术性之间取得了平衡。”

该学院宣布，新规是根据其科学技术委员会的建议精心制定的 —— 该委员会由业内专业人士组成，负责研究新技术及其对电影制作的影响。

除了有关人工智能参赛资格的消息外，学院还启动了另一项重大改革：现在要求学院成员在进入最终投票阶段之前，必须观看每个类别的所有提名影片。这一举措的目的是让他们能够明智地投票，而不是基于影片的声誉或传闻。

这一消息在好莱坞引发了褒贬不一的反应。一些导演认为人工智能是一种可以用来辅助叙事并创造新机会的工具，另一些人则担心它会对电影行业的创意人才队伍产生影响。

“AI 能让我们做到以前无法做到的事，尤其是在低预算的情况下，” 独立导演 Maya Chen 表示。“但将其用作工具和让其取代创造力之间，只有一线之隔。”

实际上，早在 2023 年，好莱坞电影界就出现了因为 AI 而引发的“罢工潮”。当时，围绕着 AI 在电影制作中的应用一事，争论不休 —— 编剧和演员们抱怨自己可能会丢掉工作。在罢工潮期间，奥斯卡影后苏珊·萨兰登（Susan Sarandon）表达了一种普遍的担忧：“如果你可以利用我的脸、我的身体和我的声音，让我说出或做出一些我别无选择的事情，那可不是什么好事。”

罢工最终促成了新的工会与制片厂协议，其中就包含了有关 AI 使用的条款，但对于这些保障措施在实际中能否得到落实，人们依旧存疑。

与此同时，一些备受瞩目的案例也引出了其他问题。斯嘉丽・约翰逊最近公开表达了对 AI 未经许可就利用演员形象的担忧 —— 这一问题一直困扰着业内的演员们。

学院的决定证明了当今电影制作的微妙现实 —— 人工智能愈发成为创作过程的一个组成部分，但人类的判断力、天赋、以及情感投入仍然是成就优秀电影制作的关键。

正如一位学院成员所解释的那样：“我们并不是在批评电影制作人所使用的工具，而是他们创作出来的艺术作品。如果 AI 能够帮助他们讲述更好的故事，那当然没问题，但最终发挥比较大作用的依旧是人类的审美。”

距离 2026 年奥斯卡颁奖典礼只有不到一年的时间了，目前尚不清楚这项新政策将对明年的奥斯卡提名会产生怎样的影响。