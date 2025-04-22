被诉“反垄断”的谷歌称：为了美国，我们不能被拆分！

因违反反垄断法而在美国接受审判的谷歌，正在以中国为借口，坚称“公司不能被拆分”。

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:当地时间 21 日，在美国华盛顿特区联邦法院恢复审理的反垄断审判中，谷歌提出观点称：“维持谷歌的完整形态，对于保护国家安全、对抗中国至关重要。”

另一方面，美国司法部则表示：“为了打破谷歌的非法垄断，出售 Chrome 浏览器是必要的。” 并且敦促道：“解决谷歌在互联网搜索市场上的垄断问题，最好的办法就是拆分谷歌 —— 包括 Chrome 浏览器。若想恢复正常的市场竞争，法院必须下达拆解命令。”

司法部认定，占据全球浏览器市场约 66% 份额的 Chrome 浏览器是主要的搜索引擎入口。司法部称：“如果谷歌出售 Chrome 浏览器，竞争企业将能够触及大量的搜索查询内容，在此基础上，就可以与谷歌展开竞争了。” 他们还表示：“谷歌已经表现出以公司的人工智能（AI）模型 Gemini 为核心来强化其支配力的迹象。” 表达了对谷歌可能进一步扩大其在人工智能搜索市场支配力的担忧。

司法部认为，除了出售 Chrome 浏览器之外，还必须禁止谷歌向苹果和三星电子等公司支付费用，以优先将自己的搜索引擎预配置在这些公司的设备上，且在最坏的情况下，甚至应该考虑出售谷歌的 Android 业务。据悉，谷歌在 2021 年一年间，总共向苹果、三星等智能手机制造商支付了 263 亿美元的 “搜索引擎优先配置费用”。

谷歌反驳称司法部的要求过于极端。谷歌以作为人工智能竞争对手崛起的中国公司 Deepseek 为例，称强制进行出售 Chrome 浏览器等拆分行为，将会阻碍美国的创新发展。

本次审判预计将于下个月 9 日结束。法院将在 8 月前做出判决。业内人士预计，如果审判结果对谷歌不利，谷歌将立即提起上诉。

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