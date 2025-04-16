谷歌Gemini整合Veo 2视频生成模型，8秒720P视频轻松搞定

谷歌宣布又有一款 AI 模型将加入 Gemini，但这次它不仅仅是一个聊天机器人。

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:据外媒报道称，谷歌将其 Veo 2 视频生成模型整合进了 Gemini 应用程序和网站之中，让付费用户有机会使用谷歌“先进的视频模型”创建短视频片段。

Veo 2 的工作原理与包括 OpenAI 的 Sora 在内的其他视频生成器类似 —— 输入描述场景的文本，然后生成视频。据悉，Veo2 可以比较高生成 8 秒 720P 电影级视频，在运镜、文本语义还原、物理模拟、动作一致性等方面都做得都很好，且支持图片转视频功能。

谷歌方面表示，Veo 2 很好地掌握了现实世界的物理规律，尤其是人类的运动方式。谷歌发布的视频案例看起来确实不错，当然这也可能是他们精心挑选的结果。

Veo 2 暂定将被放置入模型下拉菜单中，不过谷歌也指出，他们仍在考虑整合这一功能的方法，因此入口位置可能会改变。

由于谷歌从今天才开始正式推出 Veo 2，因此可能还需要几周的时间，所有 Gemini Advanced 订阅用户才能在 Gemini 中用上 Veo 2。

需要说明的是，Gemini 的功能要普及至大多数用户，一般需要很长时间 —— 例如，谷歌在宣布推出 Gemini Live 视频功能后，大约花了一个月的时间，才真正普及至所有用户。

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