苹果因“临时关税豁免”意外获利，市值重回 3 万亿美元

特朗普政府官员警告称，关税豁免是暂时的，未来几周可能会发生变化。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:据CNBC等外媒报道， 14 日（当地时间），苹果公司在纽约证券交易所的股价报收于202. 52 美元，较上一交易日上涨2.21% 。受此推动，苹果市值也升至3. 42 万亿美元，再次突破 3 万亿美元。有解读称，特朗普政府将半导体等电子产品纳入“互惠关税排除”特定商品清单产生利好影响，带动苹果股价上涨。

苹果是受特朗普关税政策影响最 大的公司之一，因为包括 iPhone、iPad 和 MacBook 在内的大部分苹果产品，主要是在中国进行制造生产的。值得一提的是，特朗普还敦促苹果将生产转移到美国。

在这样的情况下，苹果公司从“临时关税豁免”措施中获益良多 —— 这是因为其大多数主要进口商品不征收额外关税。华尔街分析师预测，这将为苹果节省下数十亿美元的成本。

不过，特朗普政府官员警告称，关税豁免是暂时的，未来几周可能会发生变化。

摩根士丹利 14 日在一份报告中称，白宫的最 新消息已将苹果每年的关税负担从 440 亿美元降至 70 亿美元。此外，独立研究公司CFRAResearch的资 深行业分析师安杰洛·齐诺（AngeloZino）评论称，“特朗普政府给了苹果一条生命线”，“担心 iPhone 价格上涨的美国消费者可以暂时松一口气了”。

特朗普当天在白宫新闻发布会上提到了苹果 CEO 蒂姆·库克，并表示：“我一直在和库克沟通。我最近一直在帮助库克，帮助他打理他的整个业务。” 他补充道：“我不想伤害任何人。我的最终目标是让美国变得伟大。”

受特朗普近期关税政策的影响，苹果股价上个月下跌逾 8 %，自 4 月初以来已下跌约 9 %。这也是苹果自 2023 年以来表现最差的一次，今年第 一季度股价下跌了 11 %。尤其是苹果公司市值在 4 日跌破 3 万亿美元，当时距离特朗普宣布对等关税政策仅仅过去两天。