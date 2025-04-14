荣耀、一加、真我……大容量电池智能机时代来了！

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:IT 媒体 PhoneArena 报道称，多年来一直维持在 5000mAh水平的智能手机电池容量将迎来终结，并在今明两年内提升至 7000-8000mAh，正式迎来“大容量电池手机”时代。

据称，今年发布的大多数旗舰安卓手机都将配备 7000mAh 的电池，高端安卓机最 高容量将达到 7500 毫安时。并且，今年发布的新旗舰手机所搭载的电池系统将支持 100W 有线充电和 50-80W 无线充电。此外，8000mAh电池将率先应用于中端安卓手机，然后再应用于旗舰手机。

近日有报道称，中国智能手机制造商荣耀将于本周推出全球首 款配备 8000mAh 电池的中端智能手机“荣耀Power（暂定名）”。

目前，已经有手机配备 7500mAh电池。这款产品也是来自中国 —— 努比亚的一款名为“红魔10 Pro”的游戏手机。

此外，有传言称，一加的下一代智能手机，依旧是来自中国的“OnePlus 14”将配备 7000mAh电池。这相比其前代产品 OnePlus 13 使用的 6000mAh电池容量提升了许多。