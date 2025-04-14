荣耀、一加、真我……大容量电池智能机时代来了！

“2025 年和 2026 年手机电池容量将增加到 7，000-8，000mAh” 国外科技媒体在谈及智能机电池容量时，如是写道。
站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:IT 媒体 PhoneArena 报道称，多年来一直维持在 5000mAh水平的智能手机电池容量将迎来终结，并在今明两年内提升至 7000-8000mAh，正式迎来“大容量电池手机”时代。
据称，今年发布的大多数旗舰安卓手机都将配备 7000mAh 的电池，高端安卓机最 高容量将达到 7500 毫安时。并且，今年发布的新旗舰手机所搭载的电池系统将支持 100W 有线充电和 50-80W 无线充电。此外，8000mAh电池将率先应用于中端安卓手机，然后再应用于旗舰手机。
近日有报道称，中国智能手机制造商荣耀将于本周推出全球首 款配备 8000mAh 电池的中端智能手机“荣耀Power（暂定名）”。
目前，已经有手机配备 7500mAh电池。这款产品也是来自中国 —— 努比亚的一款名为“红魔10 Pro”的游戏手机。
此外，有传言称，一加的下一代智能手机，依旧是来自中国的“OnePlus 14”将配备 7000mAh电池。这相比其前代产品 OnePlus 13 使用的 6000mAh电池容量提升了许多。
除此之外，将于本月 23 日发布的真我GT7 （Realme GT7）—— 依旧是来自中国的手机厂商 —— 将配备7200mAh 泰坦电池，并支持 100W 光速秒充。
本月早些时候，有报道称三星电子正在考虑将 Galaxy S26 Ultra 的 S Pen 存储空间替换为磁性存储空间，以将其固定在设备上。而移除 Galaxy S26 Ultra 的触控笔将释放内部空间，从而提供更大的电池容量。据该媒体报道，此举可能会平息那些对Galaxy S Ultra 型号 5000mAh电池容量的抱怨。
PhoneArena 指出，智能手机电池容量增加的原因之一是从锂离子电池到硅碳电池的转变。与传统石墨电池相比，硅基电池每单位体积可以存储更多能量，这使得智能手机制造商可以给他们的产品配备更大容量的电池，且不会让这些设备变得更厚或更重。
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