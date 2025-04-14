OpenAI奥特曼：准备了很多好消息…… 从 14 日开始

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:聊天机器人 ChatGPT 的开发公司 OpenAI 的首席执行官（CEO）山姆・奥特曼预告称，从 14 日开始将推出多种人工智能（AI）模型。

奥特曼于当地时间 13 日在社交媒体平台 X 上表示：“本周为大家准备了很多好消息”，并透露 “从明天开始”。

虽然奥特曼并未提及 “好消息” 的具体内容。但根据信息技术（IT）专业媒体 The Verge 报道，预计 OpenAI 首先将推出 GPT-4.1。据推测，GPT-4.1 将是不仅能处理文本，还能处理图像和视频的多模态模型 GPT-4o 的升级版本。

预计除了 GPT-4.1 之外，小型模型 GPT-4.1 迷你版和纳米版也将公开。

此外，OpenAI 还准备推出高 级推理模型 o3 的正式版本。自去年 12 月公开 o3 以来，OpenAI 已经推出了小型模型 o3 迷你版。

OpenAI 在去年公开 o3 时曾解释称，在特定条件下，“o3” 已经接近通用人工智能（AGI）。

“o3” 在收到提示后会暂停片刻，在考虑相关提示后对自己的推理过程进行解释，然后总结出其认为最准确的回答。

新引入了 “推理时间调整” 功能，用户可以将运算时间，即 “o3” 的思考时间设置为 “低、中、高”。运算时间越长，性能越好。

与此同时，据悉还将推出新的推理模型 “o4 mini 版”。o4 mini 版的具体性能尚未公布。

奥特曼还积极招揽优秀人才。

他表示：“目前，OpenAI 正在进行的工作真的非常宏大，有很多极其困难且有趣的任务。如果对基础设施和超大规模计算系统感兴趣，一定要加入我们的团队，我们真的非常需要帮助。”

接着他又补充道：“特别是，如果您对如何在系统中发挥出最 大性能感兴趣，我真的很想一起交流一下。如果您又编译器设计或编程语言设计方面的经验，我想我们可以提供一个很棒的职位。”