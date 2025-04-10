“再这样下去，iPhone要涨到20000元了”，特朗普关税炸弹的“蝴蝶效应”

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:在特朗普宣布将对中国产品征收 125% 关税、并将其他国家的关税在 90 天内降至 10% 后，iPhone 价格预计仍会大幅上涨。还有业内人士指出，由于零件价格的上涨，iPhone 的维修费用预计也会随之提高。

据 IT 媒体 CNET 报道称，以后买 iPhone 一定会更贵的。 Key Financial的首席执行官帕蒂·布伦南（Patti Brennan）通过该媒体预测称，在特朗普宣布对中国商品征收 125% 的关税后，苹果产品的价格预计将翻倍！

为了在关税生效之前，通过进口 iPhone 来减轻负担，苹果最近使用了五架飞机将 iPhone 紧急运往美国。据悉，这批货物是从中国和印度大量运输过来的。与此同时，苹果还开始将部分 iPhone 的生产从中国转移到印度和越南等国家 —— 90% 的 iPhone 都是在中国生产的。

特朗普政府最初宣布对中国征收 34% 的对等关税。加上现有的关税，总关税税率将达到54%。此外，在中国采取类似关税政策的当天，特朗普在其 TrueSocial 账号上宣布，将对华关税进一步提高至125%。

据预测，如果将 iPhone 售价的上涨与中国关税数额等同起来，那么，苹果优质旗舰机型 iPhone 16 Pro Max（256GB）的价格可能会上涨一倍以上 —— 从 1199 美元上涨至 2698 美元。此外，iPhone 16 Pro（128 GB ）的售价将上涨至 2248 美元，而 iPhone 16 Plus（128 GB）和 iPhone 16（128 GB）的售价分别上涨至 2023 美元和 1798 美元。另外，作为热门机型推出的iPhone 16e（128GB ）价格预计也可能从 599 美元上涨至 1348 美元。

不过，关税并不一定会 100 % 转嫁到产品销售价格上。IDC 副总裁瑞安·赖（Ryan Reith） 对此反驳道：“关税上调与价格上涨的比例不会是一比一” 、“关税的计算并不会那么清楚”。

苹果从多个国家采购 iPhone 零部件。采购零部件的国家在 90 天的宽限期后也会感受到关税税率带来的变化。而且，如果关税负担完全通过销售价格转嫁给消费者，那这家公司的市场竞争力就会下降，企业不得不从另一种层面上承担关税带来的影响。

罗森布拉特证券公司分析称，当对华征收 54% 的关税时，iPhone 价格将上涨30-40%，比较高可能上涨 43% —— iPhone 16 Pro Max 1 TB版本预计售价为 2300 美元。

韦德布什证券公司高档分析师丹·艾夫斯警告称，如果 iPhone 将生产转移至美国，那价格可能会飙升至 3500 美元 —— 这是白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特提到将把 iPhone 生产基地迁往美国之后的第二天发布的。

除了购买全新的 iPhone 之外，维修持有的设备也将变得“更贵”！这是因为，由于关税，零部件的价格也在上涨。

“换个手机屏幕，我们收取 50 美元的服务费，外加屏幕本身的费用。”一家小型维修店的店主说。 “按照新的关税，价格可能会上涨 50%。”

此外，英国《卫报》今日援引了美国某连锁维修店一名经理的话，报道称，修理电子设备所需的零件价格可能会上涨 20%。

还有预测称二手 iPhone 交易量可能会增加。二手3C产品交易网站 Swapa 表示，落后 2-3 代的 iPhone 13 和 14 机型卖得较好。 Swapa 创始人表示：“如果关税政策持续存在，新设备成本进一步上升，我们将看到大量新买家涌向 Swapa 或类似网站。”

如果关税持续存在，在美销售的所有电子产品的价格比较高涨幅可能达到 50%。韩亚证券在 9 日发布的报告中预测，“关税措施可能导致美国科技产业倒退回 10 年前的水平”、“如果征收关税，美国低成本电子产品时代将迎来终结，其结果是，大多数电子产品的消费价格将上涨40%至50%”。

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