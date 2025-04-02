抖音回应张一鸣加入新加坡国籍传闻：系不实信息

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:抖音官方今日发布声明，回应了近期网络上传播的关于字节跳动创始人张一鸣加入新加坡国籍的传闻。抖音通过其官方平台“抖音黑板报”澄清称，相关消息为不实信息，强调这一言论并无任何事实依据。
此次澄清回应的背景是，网络上有关张一加入新加坡国籍的说法引发了广泛关注。抖音的官方声明明确表示，这一消息完全不符合事实，旨在消除公众的误解。
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快科技4月2日消息，刚刚，抖音黑板板官方辟谣称:网传字节跳动创始人张一鸣加入新加坡国籍”为不实信息，请大家不信谣不传谣。张一鸣，1983年出生于福建龙岩，毕业于南开大学，企业家，字节跳动和今日头条的创始人、原CEO。得益于字节跳动因AI业务的势头和前景带来的估值上涨，张一鸣的财富达到4350亿元人民币，增长了76%，即1900亿元。近日，现年仅42岁的张一鸣正式取�
快科技4月3日消息，日前刘畊宏COS海王直播跳操，结果被抖音强制下播，随后他发布微博表示，跳得正嗨突然黑屏，理由是丝袜破洞、穿着诱惑。刘畊宏声称，自己的直播间一直传播健康的正能量，都快四年了，今天我COS海王，请问这服装哪里破洞了?我全身包着穿还穿着诱惑吗?”随后他还晒出了直播间的截图表示，这审核的标准到底是怎么样?对此，抖音直播相关负责人表示，
据彭博亿万富豪指数及福布斯富豪榜均显示，字节跳动创始人张一鸣登顶中国富豪榜榜首，成为中国首富。福布斯预估张一鸣身家为655亿美元，在全球富豪榜位列第23位，马化腾与钟睒睒分别以535亿美元、531亿美元的身家分列富豪榜第27和28位。张一鸣在去年胡润研究院发布的2024胡润百富榜”上，就已经第一次成为中国首富，是过去26年来第18位中国首富，也是第一位80后”白手起家的中国首富。
根据彭博亿万富豪指数及福布斯富豪榜的最新数据显示，字节跳动创始人张一鸣已经成功登顶中国富豪榜榜首，成为中国新任首富。张一鸣的身家高达655亿美元，在全球富豪榜中位列第23位，超越了马化腾和钟睒睒。此次张一鸣登顶中国富豪榜榜首，再次证明了他在中国科技行业的领导地位和巨大影响力。
一则关于美的集团清仓小米集团股票的消息引发了广泛讨论，众多市场观察者纷纷猜测此举背后的动因。针对外界的种种猜测，美的集团证券部工作人员给出了正式回应。美的集团表示，公司将一如既往地坚持稳健的投资理念，根据市场情况和公司战略需要，灵活调整投资组合，以实现股东利益的最大化。
近日，昆明机场的一处广告牌引起了网友的注意。在该广告牌上，一位女士伸出大拇指点赞的画面中，竟然出现了六根手指。这一异常情况迅速在社交媒体上传播开来，引发了广泛讨论。据了解，该广告牌属于某信息传媒公司的招商广告，画面中的女士形象是通过AI技术生成的。3月12日，传媒公司的工作人员在接受采访时表示，他们已经注意到了这一错误，并已经对广告牌进行
快科技3月27日消息，日前，多位小红书用户反映，小红书后台持续高频获取用户位置信息，有用户最高3天内被访问1.7万次，包含定位、照片与视频、设备状态、日程、剪贴板等。今日，小红书薯管家”账号回应高频读取用户位置信息”一事。官方表示，经核查，平台不会在未经授权的情况下读取用户位置信息，读取频次取决于用户使用场景，个别用户遇到的高频读取情形可能�
针对网络上流传的“谢广军女儿开盒”事件，百度在其官方公众号上发布了一份正式声明。百度明确否认了该事件的相关信息来源于百度，并强调任何职级的员工及高管均无权限触碰用户数据。针对这些网络谣言，百度已向公安机关报案，以维护自身权益和用户隐私。
今晚百度发布声明，回应了最近沸沸扬扬的开盒事件。谢广军女儿开盒”事件引发了大家的关注和担忧，百度坚决谴责这种窃取和公开他人隐私的网络暴力行为。针对相关网络谣言，公司已向公安机关报案。
近日，小红书因后台高频获取用户位置信息引发热议。其中一位用户截图显示，近30天内小红书应用访问总量高达9.2万次，其中位置访问7.1万次，仅3月25日当天就访问了2148次。”对此小红书官方客服表示，用户选择打开小红书相关权限就会出现这种情况，是正常的，平台不会泄露用户隐私信息，具体问题需将相关录屏与截图证明发送至指定邮箱。