抖音回应张一鸣加入新加坡国籍传闻：系不实信息

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:抖音官方今日发布声明，回应了近期网络上传播的关于字节跳动创始人张一鸣加入新加坡国籍的传闻。抖音通过其官方平台“抖音黑板报”澄清称，相关消息为不实信息，强调这一言论并无任何事实依据。

此次澄清回应的背景是，网络上有关张一加入新加坡国籍的说法引发了广泛关注。抖音的官方声明明确表示，这一消息完全不符合事实，旨在消除公众的误解。

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