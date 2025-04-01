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紧随 IG、洋抖脚步，YouTube也开始整治“青少年手机成瘾”了！

2025-04-01 15:09 · 稿源：站长之家

youtube

在全球限制青少年使用 SNS 的行动日益增多的背景下，YouTube 更新了他们的青少年保护政策。

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:据外媒报道称，随着假新闻和短视频成瘾等问题成为热议话题，YouTube 先发制人地采取“保护”措施。最近，YouTube 在为青少年用户视频推荐顺序等问题上，采用了额外的安全机制。这是因为对于青少年用户来说，单个视频可能不会造成太大危害，但如果反复观看类似的视频，可能会给部分用户造成负面影响，此举是为了分散青少年对同一类型的相关视频的观看率。目前，YouTube 已将该安全机制应用于具有攻击性的视频、或比美比帅比瘦之类的视频等内容上。

为了保护“金钱观”尚未完全的青少年用户，YouTube 限制了包含不切实际、提供错误金钱建议的视频。此外，描述考试作弊、为谋取个人利益而说谎等不道德或不正当行为的视频，包含残忍和恶意行为的视频，以及怂恿嘲讽他人的视频，也都被限制了观看。

此外，YouTube 还对家庭中心进行了改进，这是为了将青少年的账号与家长的账号更好地关联起来，让家长能够了解青少年的频道、上传数量、评论、订阅情况等，更好地起到保护青少年的作用。同时，设置了休息时间和就寝时间提醒 —— 通知用户暂时中断视频观看，并引导其去睡觉 —— 该提醒会以全屏画面显示的形式进行提醒。

外界认为，YouTube 的这些举措是由于当下青少年对智能手机过度依赖（手机成瘾）的情况愈发严重，而进行的更新。根据韩国科学技术信息通信部最近发布的资料显示，去年在韩国智能手机用户中，存在“手机成瘾”风险的群体（高风险群体 + 潜在风险群体）中，青少年（10 至 19 岁）占比最 高，达 42.6%。而对于手机成瘾的风险群体而言，电影、电视、视频等是他们观看比例最 高的内容。此外，57% 的美国人表示他们对手机上瘾，13 岁至 18 岁这个年龄段的孩子是智能手机成瘾率最 高 ——50% 的美国 13 至 18 岁的儿童表示他们有手机成瘾情况。

玩手机

在我国，情况也没好多少。根据共青团中央发布的《全国未成年人互联网使用情况报告》显示，未成年网民使用手机上网的比例达到 91.3%，虽然没有明确的手机成瘾占比数据，但据浙江卫健委调研数据，因长时间使用手机导致视力下降、颈椎病、睡眠障碍等健康问题的青少年比例逐年上升，其中，近视率已超过 70% ，这也从一定程度上反映了我国青少年手机成瘾的问题也较为突出。

全球“手机成瘾”成瘾率最 高的国家推荐榜：

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随着青少年手机成瘾和社交媒体成瘾的问题变得愈发严重，许多相关平台均纷纷采取了措施。Instagram 的母公司 Meta 最近将青少年用户账号设置为非公开状态，并规定：当一天的使用时间超过 1 小时后，就会显示使用结束的提醒。TikTok 也停止了邀请朋友就给予奖励的项目、并推出了与上述YouTube类似的措施，而 Snapchat 则推出了家长可以查看子女对话记录的功能。

专家们指出，社交媒体企业从开发阶段起就应该承担起责任。他们表示：“社交媒体服务提供商在推出新服务之前，有必要建立一种事先评估该服务会对青少年用户产生何种影响、以及影响程度几何的制度。”

不过也有人认为，对于限制青少年使用社交媒体的方案，需要从适当性等多个维度进行研究，以便将危害降至最 低。针对特定年龄段的监管，不仅可能会限制言论自由，还可能会限制个人追求幸福的权利、以及其他多项受宪法保护的基本权利。

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