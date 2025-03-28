小米之家5月落户韩国汝矣岛IFC，三星、苹果霸主地位受挑战

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:小米将于 5 月在韩国汝矣岛 IFC 购物中心开设其在韩国的头家线下门店“小米之家”。最近，继面向韩国市场推出售价约为 200 万韩元（ 9920 元人民币）的旗舰智能手机 小米 15 Ultra 之后，小米又推出了高性价比机型 POCO F7 Pro，外界认为这是小米为开拓市场奠定了据点。

据《亚洲经济》28 日的采访报道，小米正在为 5 月中旬入驻 IFC 购物中心的 “小米之家” 做准备。据悉，小米之家的门店将与 2021 年开业的苹果第二家专卖店在同一楼层。

在小米之家中，不仅提供了体验小米智能手机的服务，还设有一个供用户一站式体验可穿戴设备、智能电视、扫地机器人等各类小米旗下产品的空间。预计还能在此看到他们下个月将在韩国市场推出的的高性价比智能手机 “POCO X7 Pro” 等新产品。

去年年底，小米在韩成立了法人集团 “小米韩国”，并公布了开设线下门店的计划。小米韩国负责人 Jony Wu 曾于今年 1 月表示：“小米之家预计将以集体验、购买、售后服务于一体的形式运营。”

与此同时，小米也已经正式推出了他们在韩国的自有购物应用程序 “小米之家” —— 这款应用程序提供商品订购、配送通知、礼品赠送、参与各种促销活动、积累小米积分等多样的服务。值得一提的是，该应用仅在谷歌应用商店的下载量就突破了 1 亿次。此前一直局限于官方网站这一销售渠道的小米，如今将渠道扩展到了移动端和线下商店，足以可见小米扩大独立销售渠道的决心。

此外，小米预计还将于上半年在韩开设直营售后服务中心，“小米之家” 应用程序也增加了客服中心支持服务，提高了售后服务的便利性。据悉，在汝矣岛的头家实体店开业后，小米还考虑将旗舰店扩展到首尔的各大主要商业区。

IT 行业的相关人士表示：“小米进入韩国市场，是对由三星电子和苹果主导的韩国智能手机市场发出的官方挑战书”，“预计小米将凭借高端产品阵容和积极的营销策略，扩大在韩国市场的占有率。”

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