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充电5分钟、续航400公里，比亚迪成“真·全球EV霸主”！

2025-03-27 11:20 · 稿源：站长之家

比亚迪门店

2024 年，比亚迪创造了惊人的 1700 亿美元收入，净利润激增 73%，在第四季度达到创纪录的 33 亿美元。

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:自今年 1 月以来，比亚迪在香港上市的股票已飙升超过 50%，达到历史新高。比亚迪的海外扩张一直是其增长的关键驱动力 —— 去年的国际出货量增长了近 72%，目前占总销售额的 10%。为了加强在欧洲的影响力，比亚迪计划在德国建立第三家制造工厂，这进一步彰显了其称霸全球电动汽车市场的雄心。

格里菲斯大学（Griffith University）的格雷姆・休斯（Graeme Hughes）强调，比亚迪的快速扩张得益于在制造和技术进步方面的大量投资，这使得其汽车比以往任何时候都更具竞争力。

比亚迪推出了具有开创性的充电技术，有望彻底改变电动汽车行业 —— 该公司的新型超 级 e 平台可实现高达 1000 千瓦的峰值充电速度，使车辆在短短五分钟内就能增加 400 公里的续航里程。这一速度是其竞争对手充电器的两倍，这也使得比亚迪在充电技术创新方面处于领先地位。

比亚迪创始人王传福强调，目标是通过让电动汽车的充电速度与传统汽油车加油速度一样快，来消除人们的充电焦虑。这项技术依靠先进的液冷兆瓦级闪速充电系统，确保了安全性和电池寿命。

汽车，新能源，电动车

值得一提的是，梅赛德斯 - 奔驰（Mercedes-Benz）也加入了这场竞争，该公司表示即将推出的电动汽车在 10 分钟内可增加 325 公里的续航里程。

车主们对这项五分钟充电技术十分感兴趣，但有专家提出了“基础设施方面存在挑战”的警告称。在澳大利亚等国家，目前最快的充电器也需要 20 到 30 分钟，并且需要昂贵的变电站。能源专家 Stephen Bragg 指出，在当前的电网条件下，五分钟内为一辆电动汽车充电可能会因为巨大的电力需求而导致整个郊区停电。

行业专家认为，比亚迪的不断突破可能会为电动汽车设定一个新的里程碑标准，促使竞争对手要么开发类似的技术，要么获得比亚迪电池解决方案的授权。

随着电动汽车市场格局的不断演变，比亚迪和对手们的竞争势必会更加激烈，这也将重新塑造全球电动汽车出行的未来。

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