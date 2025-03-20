黄仁勋：5 年内，人形机器人就会普及，租金约 10 万美元！

黄仁勋预告了机器人时代的到来，他表示：“人形机器人四处走动的时代，不是五年后的事，而是几年后就会实现了。”

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:当地时间 19 日，黄仁勋在在美国加利福尼亚州圣何塞举行的英伟达年度开发者大会 “GTC 2025” 的记者座谈会上称：“距离人形机器人在制造业的工厂中被广泛使用的日子，已经不足五年了。”

黄仁勋表示：“人形机器人将率先被用在易于控制、且工作具体的工厂中得到广泛应用。” 他还称：“租赁一台人形机器人的费用预计在 10 万美元左右，我认为这样的成本从经济上来说，还是相当划算的。”

黄仁勋的这番言论是在回答有关“人工智能普及的标志”这一问题时发表的。就像自 OpenAI 在 2022 年 11 月推出用于对话的语言生成型 ChatGPT 以来 —— 仅仅三年不到 —— AI 技术就已广泛普及“人人皆可体验”的程度一样，作为人工智能技术领先企业的负责人，他预见到了基于AI技术的人形机器人也可能会在短时间内实现普及。

在今年的 GTC 大会上，英伟达展示了包括人形机器人在内的多种融入 AI 技术的机器人，吸引了众人的目光。黄仁勋在前一天的主题演讲中还公开了用于开发人形机器人的仿真功能包 “Isaac Sim ”。

当天在座谈会上，黄仁勋还表示：“英伟达不再仅仅是一家芯片制造商” 、“英伟达努力制造和销售芯片的时代已经成为过去，如今它已成为一家正在构建规模高达数十亿美元、甚至数百亿美元的AI基础设施企业。”

由于人工智能已成为推动所有行业发展的技术，英伟达明确表示将正式开展 “基础设施业务”，即构建并销售包括 AI 芯片在内，延伸至机器人、生物等未来成长型产业领域的大规模基础设施。

此外，黄仁勋在前一天的主题演讲中，还再次提到了下一代 AI 芯片 “Rubin” 和 “Feynman” 等的开发路线图，他表示：“没有哪家公司会提前公布他们 2 至 4 年后的产品，但英伟达之所以这样做，是因为我们是一家 AI 设备公司，所有与英伟达相关的公司都需要根据这一路线图提前做好准备。”

在谈到与三星电子搭载 HBM（高带宽内存）的相关问题时，黄仁勋称：“三星和英伟达已经生产了大量的 DDR 内存。” 并表示：“我们希望三星也能参与到 HBM3E 的生产中，三星目前做得很好。” 虽然他没有具体提及三星电子的 HBM3E 质量验证过程进展到了什么程度，但从言语之中还是可以看出他对其仍抱有很高的期望。

英伟达计划在年内推出的下一代 AI 芯片 “Blackwell” 和 “Blackwell Ultra” —— 将采用 HBM3E 产品。SK 海力士从去年开始大规模量产 HBM3E 并向英伟达供货，但目前尚未确定三星电子是否向英伟达供货。

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