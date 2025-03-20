软银斥资超470亿收购芯片公司Ampere：预计下半年完成！

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站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:由孙正义领导的日本软银集团以 65 亿美元（约合 470.5 亿元）收购了美国芯片设计公司 Ampere Computing（以下简称 Ampere）。

20 日，软银通过其官网网站宣布，“将通过子公司 Silver Bands 6 收购 Ampere 的全部股份”。收购方式是以全额现金收购 Ampere 现有投资者 —— 美国软件公司甲骨文和美国私募基金巨擘凯雷资本 —— 持有的股份的方式。

Ampere 是一家由英特尔前高管 Renee James 在 2018 年创立的公司，位于美国加州圣克拉拉市，是一家专门为数据中心设计 CPU 的公司。

软银预计，经美国当局的审查，收购程序将于 2025 年下半年完成。

孙孙正义表示：“人工智能的未来需要具备突破性的计算能力”、“Ampere 在芯片及高性能计算领域的专业知识将助力加速实现这一愿景，也将进一步深化我们对美国 AI 创新的贡献。”

软银将人工智能视为战略业务，并加快了相关基础设施的扩张步伐。在此之前，软银于 2016 年收购了英国芯片设计公司安谋控股（Arm Holdings），并于 2023 年让其在美国纳斯达克上市。今年 1 月，软银与甲骨文、ChatGPT 开发公司 OpenAI 共同成立了合作公司 “星际之门（Stargate）”，并表示：将为美国国内 AI 基础设施建设投入最多 5000 亿美元（约合 3619.2 亿元）。

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