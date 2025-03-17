阳狮集团CEO：收购Lotame后，我们“掌控”了40亿网络用户！

如今，他们可以将全球 91% —— 40 亿的成年人玩于股掌之上……

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:最近，一家数据经纪公司的老板发布了一段极其诡异的视频。在视频中，他吹嘘自己的公司能够在多大程度上收集、分析数十亿人的习惯数据。

2019 年，数据公司 Epsilon 被法国比较大的广告与传播集团阳狮集团（Publicis Groupe）收购。而在本月早些时候，阳狮集团还收购了另一家广告技术公司 —— Lotame —— 16 亿的用户信息“一夜到账”，同时还宣布了将 Lotame 与 Epsilon 进行业务整合的计划。当时，阳狮集团 CEO 阿瑟・萨杜恩（Arthur Sadoun）表示，本次企业整合将令公司能够向约 91% 的互联网成年用户 “大规模地发送个性化信息”。

为了发送那种 “个性化信息”（即广告），阳狮集团必须收集大量投放广告对象的信息。在一段新发布的视频中，萨杜恩详细介绍了他们公司所掌握的信息类型。这段与一款名为 CoreAI 的软件相关的视频，展示了该公司能够在多大程度上分析和预测个体消费者的习惯和行为。

为了说明这一点，萨杜恩向观众介绍了 “Lola” —— 一个虚构的年轻女性，代表了阳狮集团现在拥有其数据的典型网络用户。萨杜恩说：“基本上来说，我们知道她是谁，她都看些什么、读些什么，她和谁一起生活等。通过关联身份，我们还知道她在社交媒体上关注了谁，她在网上和线下购买了什么、她在哪儿买的、什么时候买、以及最重要 —— 她为啥要买！”

实际上，还不止于此！

萨杜恩说：“我们知道 Lola 有两个孩子，她的孩子经常喝高端果汁。我们可以看到，她购买的那个商品库存单位（SKU）在当地零售商货架上的价格一直在稳步上涨。我们还可以看到，Lola 的收入没有跟上通货膨胀的速度。借助 CoreAI，我们可以预测 Lola 很有可能会转而购买自有品牌的商品。” 这意味着该算法能够判断 Lola 是否可能开始购买更便宜的品牌果汁。萨杜恩说，如果软件判定情况确实如此，CoreAI 算法便会自动开始向洛拉展示那些降价果汁品牌的广告。

可怜的 Lola，可怜的我们！

显然，遭受这种“全方位企业审视”的不只是 Lola —— 几乎所有互联网用户皆是如此。

这位 CEO 还骄傲地吹嘘道：“多亏了 CoreAI，我们可以对全球 91% 的成年人做到这一点。” —— 这相当于近 40 亿人。

Electronic Frontier Foundation 的技术专家 Lena Cohen 表示，像阳狮集团这样的数据公司收集了网络用户 “尽可能多的信息”。Cohen 表示：“数据行业监管不足、不透明、还十分危险！因为正如你在视频中看到的，数据公司掌握着数十亿人的详细信息，但我们对这些公司却知之甚少。你不知道数据公司掌握了你的哪些信息、他们把这些信息卖给了谁、以及购买你个人隐私数据的人会用它们做些什么……这存在着真正的‘权力 / 信息不对称’。”

Cohen 还补充说，她认为在线行为广告 —— 也就是基于个体网络用户特定浏览活动而推送的广告 —— 应该是非法的。她说：“广告商不应该持有那些数据。” 她指出，情境广告（基于特定网页的内容投放的广告）已经足够了。Cohen 说，禁止行为广告将 从根本上改变网络行为者持续监控网络用户、并与数据公司分享用户隐私的经济动机。

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