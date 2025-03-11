特斯拉全球销量下滑，“2030年卖2000万辆EV”梦碎！

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:特斯拉在多个主要市场均出现了销量大幅下滑的情况。不到一年前，这家汽车制造商还雄心勃勃地制定了“到 2030 年实现年销售 2000 万辆电动汽车”的目标。然而，到了 2025 年，现实却狠狠地打了他们一巴掌 —— 特斯拉不仅与这一宏伟目标背道而驰，还迎来了十年来的初次年度销售下滑。

德国、澳大利亚和中国等主要市场的比较新数据揭示了一个令人担忧的趋势：随着竞争加剧和消费者兴趣下降，特斯拉在全球电动汽车市场的影响力正在减弱。

德国市场销量暴跌

德国是特斯拉的主要市场之一，而其销量却出现了急剧下降。根据德国联邦机动车运输管理局（KBA）的数据显示：2025 年 1 月，特斯拉在德国仅售出 1277 辆汽车，同比下降了 59.5%。2 月的情况更糟，销量同比暴跌 76.3%，仅为 1429 辆。

2025 年前两个月，特斯拉在德国累计销量仅为 2706 辆，与 2024 年同期相比大幅下降 70.6%。与之相反的是， 2 月德国整体纯电动汽车（BEV）市场增长了 30.8%，这也让特斯拉的销量下滑情况显得更加严峻。同时，这表明特斯拉的困境并非源于整个行业的放缓，只是它的市场吸引力下降罢了！

澳大利亚对特斯拉的热情消退

在澳大利亚，情况同样不容乐观。根据澳大利亚电动汽车协会的数据显示：2025 年 2 月，特斯拉仅售出 1592 辆汽车，比 2024 年 2 月的 5665 辆下降了 71.9% 。1 月和 2 月，特斯拉在澳大利亚的总销量为 2331 辆，与去年同期的 6772 辆相比下降了 65.5%。

销量下降的一个关键因素是新款 Model Y 的过渡。大幅升级后的新款 Model Y 刚刚在澳大利亚推出，但目前只有高端的首发版（售价 73400 澳元，合约33. 45 元人民币），许多潜在买家正在等待更实惠的版本。与此同时，即将停产的旧款 Model Y 的销量下降了 55.4%，而新改款的 Model 3 表现更差，需求下降了 81.4%。这些数据也表明，澳大利亚消费者对特斯拉比较新产品的热情低于预期。

中国市场份额不断缩小

特斯拉的困境还蔓延到了其比较大的国际市场 —— 中国。根据中国乘联会（CPCA）的初步数据显示：2025 年 2 月，特斯拉在中国共售出 30688 辆汽车，与 2024 年 2 月的 60365 辆相比，下降了 49.16%。这一数据包括国内销售和出口，凸显出更广泛的需求问题。

中国市场的竞争日益激烈，比亚迪、蔚来和小鹏等本土电动汽车制造商以相当竞争力的价格提供了相当吸引力的产品，这也进一步压缩了特斯拉在华的市场份额。如果特斯拉想要继续在中国快速发展的电动汽车市场中保持竞争力，就该好好调整战略、以及定价了。

特斯拉销量下滑的原因是什么？

特斯拉全球销量下滑是由多种因素造成的。市场饱和、消费者偏好的变化以及更激烈的竞争，使得特斯拉更难维持其主导地位。此外，公司CEO埃隆・马斯克的一系列争议事件、以及公司不断变化的工作重点，也引发了投资者和潜在客户的担忧。

特斯拉的定价策略，尤其是新款 Model Y 的定价，也可能让一部分买家望而却步，较高的初始成本也在一定程度上限制了其受众范围。此外，整体经济环境 —— 以通货膨胀和利率波动为特征 —— 使得购买电动汽车这类大额消费品对一些消费者的吸引力降低了不少。

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