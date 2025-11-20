首页 > 原创 > 关键词  > 正文

小米汽车：第 50 万辆整车正式下线

2025-11-20 10:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今天上午，小米汽车官方微博发布重磅消息:第50万辆整车正式驶下生产线，标志着小米汽车正式迈入规模化发展新阶段。官方同步表态称"这是一个新的起点"，并感谢车主支持，引发业界对小米汽车后续产能规划的广泛关注。

11月18日，小米集团合伙人、总裁卢伟冰在业绩电话会上透露，小米汽车已提前完成全年35万辆交付目标，且当前订单储备充足，四季度产能将持续爬坡。这一数据与此前公布的季度财报形成呼应——2025年前三季度，小米汽车累计交付量达265，967辆，其中第三季度交付108，796辆，环比增幅达33.8%，连续三个季度创单季交付新高。

微信截图_20251120105859.png

从财务数据看，小米汽车业务已进入良性发展轨道。最新财报显示，2025年第三季度小米集团总营收达1131亿元，其中智能电动汽车等创新业务收入290亿元，占比提升至25.6%;经调整净利润113亿元，同比增长80.9%，汽车业务毛利率稳定在18.7%的行业领先水平。分析人士指出，随着规模效应显现，小米汽车有望在2026年实现盈利目标。

产能布局方面，小米汽车北京亦庄工厂已启动双班生产模式，日产能突破1200辆。同时，第二座整车工厂选址工作正在推进，预计2027年投产，届时年产能将扩充至60万辆。

卢伟冰在业绩会上强调:"小米汽车将坚持'科技为本、生态共生'的理念，未来三年计划推出8款新车型，覆盖轿车、SUV及跨界品类，全面冲击中高端市场。"

