一辆车最多涨价1.2万美元？特朗普25%关税政策4日生效

懂的都懂，特朗普的关税计划实际上不过是一种对消费者征收的税，虽然他的目的是为了借此来“惩罚”加拿大和墨西哥。

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:本周二（当地时间），对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收 25% 的关税计划将正式生效，一项新的研究揭示了这对那些想要购买新车的人们来说意味着什么：像跨界多功能车这类热门车型的价格或将上涨至少 4000 美元，而电动汽车的价格涨幅可能会是这个数字的三倍，即 12000 美元。

不过，由特朗普“得力助手”埃隆・马斯克运营的特斯拉受到的影响可能是最小的，因为它给美国客户生产的汽车都是在美国国内制造的。不过，共和党人并不是电动汽车的主要消费群体，所以特朗普的支持者们很可能会在当地的福特汽车经销商处感受到价格的大幅上涨。例如，福特烈马运动版（Ford Bronco Sport）和福特 Maverick 皮卡都是在墨西哥生产的，关税可能会使后者的价格上涨 8000 美元，而含有大量来自墨西哥零部件的高端 SUV 价格将上涨近 9000 美元。上述这项研究来自密歇根州的一家汽车咨询公司 —— 安德森经济集团（Anderson Economic Group）。

中国也受到了 20% 关税新政策的冲击，包括宏碁（Acer）在内的电子公司已经开始宣布初次提价 —— 宏碁最贵的一款价值 3000 美元的游戏笔记本电脑，很快就会涨到 3300 美元了。

值得注意的是，在特朗普的头个总统任期内，他与加拿大和墨西哥签署了一项新的贸易协定，通过鼓励在北美进行汽车生产，使得更多的生产活动转移到了这两个国家。现在，福特公司正急于将产品运往加拿大边境，这样至少在美国能有一些零部件，以便能够继续维持一段时间的正常生产需求。一般情况下，汽车的零部件在最终组装成一辆汽车之前，可能会多次跨越边境，而现在这些零部件都将被征税。传统上，关税的目的是通过提高进口产品的价格，使国内商品更具吸引力，但北美邻国之间的汽车供应链紧密交织，制造业不可能在一夜之间转移到美国本土。

福特 CEO 吉姆・法利（Jim Farley）表示，这些关税 “将在美国汽车行业撕开一个比较罕见的大口子”。如果消费者因通货膨胀加剧而受到伤害，汽车工人又失去工作，这似乎算不上什么胜利。卡车司机和蓝领工人不正是特朗普为赢得总统之位而极力争取的群体吗？那种认为加拿大获利就意味着美国受损的零和思维，将会伤害到那些努力生活的普通民众。

特朗普和马斯克都承认，美国人可能会因这些关税而感受到一些痛苦，汽车制造商们也希望这些关税能尽快取消。加拿大和墨西哥曾试图通过承诺加强边境管控来避免关税，但特朗普似乎并不满意，并表示这些关税措施将于 3 月 4 日生效。

值得一提的是，随着电动汽车行业增长放缓，再加上中国汽车持续在全球市场占据份额，电动汽车行业将再次遭受难以承受的打击。尽管马斯克此前声称他愿意做任何事情来推动向电动汽车的转型，但如今看来，比起电动汽车行业或他自己公司的健康发展，他似乎更在意自己在白宫的影响力、以及获得 SpaceX 的合同。特斯拉在美国的销量持续下滑，在欧销量下滑得尤为厉害，而其他电动汽车在欧洲的销量却在增长。不过，有一种观点认为，马斯克对电动汽车补贴的减少是满意的，因为特斯拉在与竞争对手的竞争中是最有优势“活下来”的 —— 特斯拉的大部分零部件都是在内部定制生产的，而且在加拿大和墨西哥没有生产基地。不过呢，特斯拉的声誉受损在某种程度上可能会让其他电动汽车制造商受益。

目前还不清楚怎样才能让特朗普满意并取消关税。不过，囤积卡尔达诺（Cardano）、索拉纳（Solana）等虚拟货币可能一个不错的避险策略 —— 因为特朗普最近暗示他将用政府收入来购买这些虚拟货币，也许会用关税收入来建立一个新的战略储备，从而“拯救”加密货币行业，并支持他的 “加密货币沙皇” 大卫・萨克斯（David Sacks）的初创企业投资组合。

有钱有势的利益集团会安然无恙，而其他人却不得不承受痛苦。

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