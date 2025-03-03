“美国将成为世界虚拟资产之都”，特朗普的几句话，引发了币圈狂欢

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:据虚拟货币信息平台CoinGecko显示，截至美国东部时间 3 日中午 12 点，比特币的价格为 91506 美元/枚，较 24 小时前上涨7.3%。与此同时，以太坊交易价为 2，463 美元，上涨 11.9%。此外，Ripple（XRP）、Solana、Cardano（ADA）分别飙升33.1%、24.0%、65.6%。这一切源于特朗普昨晚宣布将建立虚拟资产战略储备后，人们对该行业的期待感不断上升。

近期疲软的币价出现反弹，要归功于特朗普昨晚发表的支持虚拟资产的言论。今天，特朗普又在 TruthSocial 上表示：“美国对虚拟资产的囤积将拯救一个在拜登政府多年腐败攻击后陷入危机的行业。”

他继续说道，“这就是为什么我指示工作组通过有关数字资产的行政命令来推行虚拟资产战略储备”，他还表示，虚拟资产战略储备将包括“ XRP（Ripple）、SOL（Solana）和ADA（Cardano）”。

虚拟资产的战略储备意味着美国政府要么保留从犯罪分子手中缴获的比特币而不出售，要么用政府资金购买新的比特币。加密货币行业认为，囤积比特币等虚拟资产所获得的利润有助于消抵美国目前高达 36 万亿美元的国债。

特朗普还表示，“我明确表示，我将把美国打造为世界虚拟资产之都”，并补充道，“我们正在让美国再次伟大”。

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