马斯克反悔，自称：对特朗普说的话太过分了！

在一系列新法即将出台之际，埃隆·马斯克公开表示，他“后悔”上周对特朗普发表的一些言论。

上周，马斯克在社交平台连续发布推文，猛烈抨击特朗普及共和党提出的“超 级美丽法案”（Big Beautiful Bill），甚至暗示特朗普迟迟不公开爱泼斯坦档案，是因为“他本人也在其中”。众所周知，特朗普与爱泼斯坦之间的交集由来已久，马斯克当初资助特朗普竞选时对此并非不知情。

针对马斯克的指责，特朗普迅速反击，威胁将切断其名下企业与政府之间的所有合同与补贴。

面对巨大压力，马斯克迅速转变态度，不仅删除了大部分关于特朗普的批评言论，还发了一条“爱心表情”向特朗普示好。 6 月 11 日，他进一步“服软”，发文称自己对一些言论“感到后悔”。

分析人士认为，马斯克的“让步”或将有助于共和党推动“超 级美丽法案”在参议院顺利通过。然而，该法案可能对美国电动车产业，带来严重影响。而这仅仅是开始。

据《政治报》（Politico）报道，特朗普准备签署国会通过的三项法案，撤销加州自行设定更严格尾气排放标准的权力（即CARB标准），该标准也被许多州采用。这一举措将于周四正式签署，一旦生效，加州将失去制定独立环保标准的资格。对此，加州已表示将通过法律手段进行反击。

“马斯克最终怂了，比特朗普还快。”Electrek如是评论道，“我此前预料两人间的冲突会迅速降温，但没想到马斯克会彻底退让。也许他改变了用药剂量，也可能是看到特朗普真的动手了而惊慌失措。”

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