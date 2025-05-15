特朗普制止苹果印度生产计划：我对库克有点“不满”！

“蒂姆，听着，我们真的对你很好，忍受了你这么多年在中国建那么多厂，现在你也该为我们建点东西了。我们不想你跑去印度建厂。印度可以照顾自己，我们希望你在美国建”特朗普在今日的谈话中，如是说道。

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:特朗普在今日早上的一场记者会上表示，他对苹果公司在iPhone生产方面的关税政策处理方式存在异议。

特朗普希望苹果公司能在美国本土生产iPhone，但显然他已经注意到最近的新闻 —— 苹果将从印度而非中国出口大部分销往美国的iPhone。

据此前多家媒体报道，未来几年内，苹果计划将所有面向美国市场的iPhone转为从印度进口，以实现供应链多元化，并避开对中国出口产品征收的高额关税。

事实上，苹果在比较新的财报电话会议上也确认，在今年 6 月季度中，出售给美国用户的大多数iPhone都将产自印度。

特朗普政府一贯将加征关税视为鼓励企业在美国本土制造产品的一种方式，而苹果至今未表现出在美国大规模生产iPhone的迹象。蒂姆·库克曾表示，这在目前是不可行的，因为美国缺乏相关的制造设施和足够的熟练工人。

特朗普在记者会上表示：

“我昨天和蒂姆·库克之间有点小问题。我跟他说，‘我的朋友，我一直对你很好。你带着 5000 亿美元投资来到这里，但现在我听说你在印度到处建厂。我不希望你在印度建厂。’”

“我说，‘蒂姆，听着，我们真的对你很好，忍受了你这么多年在中国建那么多厂，现在你也该为我们建点东西了。我们不想你跑去印度建厂。印度可以照顾自己，我们希望你在美国建。’”

这番言论再次凸显了特朗普政府一贯的“美国制造”立场，也将苹果在全球供应链布局上的策略推上了政治风口。

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