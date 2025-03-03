研究表明：极端高温会加速衰老，影响堪比吸烟！

长期暴露在高温下对细胞衰老的影响，等同于习惯性吸烟对细胞衰老的影响。

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:一项新的研究显示，暴露在极端高温的环境下，会使老年人的细胞年龄增加 14 个月！

两位 60 多岁的白人男性，一位住在亚利桑那州，另一位住在华盛顿州，彼此相距数百英里，但他们年龄相仿，社会背景、经济状况也一模一样，他们的生活习惯相似，身体状况也大致相当，但亚利桑那州的那位男士比华盛顿州的那位衰老得更快 —— 确切地说，要快 14 个月。

需要说明的是，这两人既不抽烟也不喝酒，而且都定期锻炼。那么，为什么在细胞层面上，这位生活在西南部沙漠地区的人，会比他身处太平洋西北地区的同龄人老上个一岁多呢？

本周发表在《Science Advances》杂志上的一项研究指出，相比那些生活在较凉爽气候地区的美国人，极端高温正在让数百万美国人的衰老速度变得更快。研究人员发现，长期暴露在高温下对细胞衰老的影响，等同于习惯性吸烟对细胞衰老的影响。

由于温室效应，全球平均气温持续上升，越来越多的全球人口正暴露在极端高温之下。自 1999 年以来，极端高温已导致超过 2.1 万美国人死亡。2023 年，亚利桑那州凤凰城连续 31 天的气温超过了 110 华氏度。那一年是全球有记录以来最炎热的一年，而这一纪录很快在 2024 年被打破。

暴露在高于平均水平的高温下，会对健康产生严重的短期和长期影响。人们可能会患上与高温相关的疾病，如脱水、昏厥、或者中暑 —— 中暑是与高温相关的最严重的疾病 —— 可导致死亡。老年人和幼儿尤其容易受到影响，因为他们在体温调节方面的能力较弱。经过数月乃至数年，暴露在高温下会加重现有的慢性疾病，如肾病、心血管疾病等，还会增加一个人患心理健康问题和痴呆症的风险。

南加州大学Leonard Davis老年学学院的老年学博士后研究员、上述研究的第 一作者崔恩英（音译）想弄清楚在细胞层面上，究竟是什么导致了暴露在极端高温下所产生的长期健康后果，尤其是对于那些年近 60 岁的人。她特别关注暴露在高温下的 “非临床症状”，也就是说，她希望了解高温是如何影响那些没有因高温相关疾病或中暑而进入急诊室的人群的。她的假设是：无论人们是否能明显地感觉到，高温正在损害整体健康。

为了验证这一理论，崔分析了 3600 多名 56 岁以上参与者的血样 —— 这些人参与了一项大型的全国性健康与退休研究 —— 这些参与者在 2016 年或 2017 年进行了血液检测。随后，崔和她的合著者詹妮弗・艾尔希尔（Jennifer Ailshire）利用天气和气候数据，估算出在进行血液检测之前的数年、数月和数天里，每位参与者暴露在 “高温日”（美国国家气象局定义的）下的天数。他们根据种族、社会经济地位、锻炼习惯和其他因素，将参与者分成不同的人口统计学群体，然后使用一系列生物测试来比较这些群体中人们的细胞衰老速度。

崔表示：“通过长期高温暴露情况的研究，我们在不同的生物测试中都发现，高温与（细胞）年龄之间存在一致的关联。” 与那些一年中气温达到或超过 90 华氏度的天数少于 10 天的地区的人相比，生活在一年中有一半时间气温达到或超过 90 华氏度地区的人，经历的生物衰老过程要多出长达 14 个月。

此前便有两项研究发现，长期暴露在高温下的人衰老速度更快，对老鼠的研究也一致表明高温会使细胞衰老，但崔的研究是头个具有全国代表性的、建立起这种关联的研究。她的研究对象数量众多且具有多样性，这有助于排除许多会干扰这类数据的因素。崔的研究没有发现不同人口统计学群体之间存在任何重大差异 —— 这表明高温对老年人的细胞普遍都有损害。

不过，崔没有考虑到人们为了保护自己免受高温影响所采取的所有适应方式 —— 比如，一些较为富有的美国人可能会整日整夜待在开着空调的室内。

先前的研究表明，高于平均水平的气温对不同人群的影响并不相同。对于生活在树木覆盖稀疏且混凝土众多的城市地区的人来说，极端高温尤其危险。在纽约市和芝加哥等城市的这些区域被称为城市热岛，它们的温度可能比周围的农村地区高出 7 华氏度。城市热岛往往与历史上非白人社区因种族主义分区政策而被限制居住的社区重合，这就是为什么城市中有色人种平均比非西班牙裔白人面临更严重高温的原因之一。而且，这些人群负担得起空调费用的能力也相对更弱。

波特兰州立大学研究气候变化对城市影响的教授维维克・珊达斯（Vivek Shandas）针对崔的调查提出了一项建议：“我们知道，一些特定人群，比如那些户外工作者、无家可归者、生活在城市热岛地区的人、被监禁者以及低收入居民，通常会有更长时间（长达数十年）暴露在极端高温下的经历”、 “因此，当我们看到热浪的预报时，或许可以依据这些研究结果提出，某些特定人群需要得到更多的关注和照顾。”

崔希望未来的研究能够继续梳理出这些差异，尤其是因为到 2040 年，五分之一的美国人将年满 65 岁或以上 —— 而在 2000 年，这一比例是八分之一。不仅仅是 50 多岁及以上的人群，崔的研究结果对所有年龄群体都有启示意义。她说：“我认为潜在的生物学机制并没有显著差异”、 “我们预计高温对年轻人也会产生一些显著影响。而且我们确实需要从人们出生到年老对他们进行追踪，以了解这些影响是否有任何是可以逆转的。”

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