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保时捷回应被小米SU7Ultra超越：点赞中国制造

2025-02-14 15:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今日——小米汽车官方正式对外宣布，其最新车型SU7Ultra在上海国际赛车场创造了新的量产车圈速纪录，用时仅为2分9秒944，成功超越了此前由保时捷Taycan Turbo GT保持的纪录。这一成绩标志着小米汽车在技术性能和驾驶体验上迈出了重要一步。

小米汽车的这一壮举迅速引起了业界的广泛关注。保时捷官方微博第一时间转发了小米汽车的官方消息，向小米汽车表示祝贺，并对其创造的新纪录表示赞赏。保时捷在转发中表示:“恭喜@小米汽车新圈速。此刻，点赞中国制造，也致敬所有心怀梦想的挑战者和探索者。生于赛道，驰于公路是保时捷不变的信条。让我们在下一个赛道再见!”

小米集团创始人雷军也对这一事件发表了看法。他表示:“保时捷是世界大厂，有格局!”同时，雷军也谦虚地指出，尽管小米汽车在圈速上取得了突破，但这并不意味着小米已经完全超越了保时捷。“在我心里，保时捷依然是这个世界上最好的车之一，也是我们学习的标杆。”雷军说道。

此次小米汽车SU7Ultra刷新上海国际赛车场官方认证圈速纪录，不仅是对小米汽车技术实力的肯定，也展示了中国制造在高端汽车领域的竞争力。未来，小米汽车将继续致力于技术创新和性能提升，为消费者带来更多优质的汽车产品。

保时捷圈速被小米SU7 Ultra超越 官方点赞转发！ 雷军：保时捷是世界大厂 有格局

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    ​小米汽车 ​SU7Ultra ​官方认证圈速

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