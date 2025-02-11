三星Galaxy S25系列正式发布 Ultra顶配版售价13199元

站长之家（ChinaZ.com）2月11日 消息:今天下午，三星正式推出了其最新的旗舰手机系列——Galaxy S25系列。

在售价方面，Galaxy S25系列提供了多个存储版本供消费者选择。

其中，Galaxy S25Ultra16GB+1TB版本的售价为13199元，12GB+512GB版本售价为10699元，12GB+256GB版本售价为9699元。

而Galaxy S2512GB+512GB版本售价为7999元，12GB+256GB版本售价为6999元。

此外，还有一款6.7英寸屏幕的Galaxy S25，其12GB+512GB版本售价为6999元，12GB+256GB版本售价为5999元。

在核心配置上，Galaxy S25Ultra采用了6.9英寸的3120x1440分辨率直屏，搭载了高通骁龙8至尊版for Galaxy处理器，CPU主频高达4.47GHz。前置摄像头为1200万像素，后置摄像头则包括了2亿像素主摄、5000万超广角、1000万3倍长焦和5000万5倍长焦，电池容量为5000毫安时，并支持超声波屏幕指纹解锁。

而Galaxy S25和另一款6.7英寸的Galaxy S25则分别采用了6.2英寸和6.7英寸的屏幕，同样搭载了高通骁龙8至尊版for Galaxy处理器。前置摄像头为1200万像素，后置摄像头则包括5000万主摄、1200万超广角和1000万3倍直立长焦。电池容量分别为4000mAh和4900mAh，并支持25W和45W有线快充。

除了硬件配置上的升级，Galaxy S25系列在AI方面也有了大幅提升。该系列手机配备了具备多模态感知能力的AI助理，能够解析文本、语音、图像和视频，为用户提供更加自然流畅的交互体验。AI助理可根据上下文情境提供操作建议，帮助用户快速完成下一步操作，让用户更轻松地在应用程序间切换，完成分享GIF图片或保存活动信息等操作。

此外，用户还可以通过按住三星Galaxy S25系列的侧边按钮来唤醒个性化AI助手，实现三星与第三方应用程序间的跨应用执行。例如，用户可以通过简单的语音指令获取自己喜爱球队的赛程，并将相关信息添加到三星日历当中。

据悉，Galaxy S25系列将于2月14日在全渠道上市发售。相信这款具备出色配置和智能功能的旗舰手机将吸引众多消费者的关注。

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