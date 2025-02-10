中国电信A股涨停股价创历史新高 此前三大运营商接入DeepSeek

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:今日上午，国内三大通信运营商在股市中表现抢眼，股价纷纷走高。其中，中国电信的股价更是强势涨停，刷新了历史新高，成交额超过10亿元。与此同时，中国联通股价上涨超过6%，中国移动也上涨超过4%。

这一波股价上涨的背后，与近期工信部发布的一项消息密切相关。工信部运行监测协调局日前公布了2025年春节通信业务的相关情况，其中提到三家基础电信企业已全面接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现了广泛应用。针对热门的DeepSeek-R1模型，三家企业还提供了专属的算力方案和配套环境，以助力国产大模型性能的释放。

同时，中国电信旗下的天翼云自主研发的“息壤”智算平台，已经率先完成了国产算力与DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度适配优化。这一成就使中国电信成为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。

综合来看，三大通信运营商在接入DeepSeek开源大模型后，不仅在技术应用上取得了显著成果，也在资本市场上获得了积极反馈。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，未来三大通信运营商在股价和业务发展上或将迎来更多机遇。

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