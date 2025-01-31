Google 的「Ask for Me」使用 AI 为您致电本地企业

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日消息：谷歌正在尝试一项新工具，允许人工智能代替你拨打电话，向商家提问。这个名为「代我提问」（Ask for Me）的功能可以收集服务的定价和可用性信息，但目前仅适用于美甲店和汽车修理店。

一旦你在 Google 搜索实验室启用了这个实验，你在搜索本地美甲店或汽车修理店时，可能会看到一个「代我提问」的提示。选择它后，谷歌将会询问一系列问题，比如你是否需要更换机油或翻转瓷砖，你的车是什么型号，以及你希望何时预约。你还需要输入电子邮件地址或电话号码，谷歌会通过这些联系方式向你提供请求的更新信息。

谷歌产品负责人 Rose Yao 在 X 上发布的帖子中表示，这个功能是基于 Duplex 工具开发的，后者同样使用人工智能通过电话进行预约或预定。谷歌发言人 Craig Ewer 表示：「每个代表用户从谷歌打来的电话开头，都会宣布这是一个自动化系统。」

商家可以选择通过谷歌商业资料设置退出接收自动化电话，或者在接到电话时请求谷歌不要再打电话给他们。Ewer 表示，谷歌设置了呼叫配额，以确保商家不会频繁接到电话，并补充说，任何收集的信息都可能用于帮助其他用户提出类似请求。

但正如我们在 Duplex 上看到的那样，当修车工或美甲店老板接到电话并听到电话那头是来自谷歌的人工智能时，难免会引起一些困惑。

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