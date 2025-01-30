微软 CEO Nadella 称赞 DeepSeek，并将其提供给客户在 Azure AI Foundry 上使用

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日消息：微软公司 CEO Satya Nadella 对中国人工智能初创公司 DeepSeek 表示了积极评价。该公司最近推出的开源人工智能模型 R1 引起了美国科技界的广泛关注，令微软的股价大跌。

DeepSeek 声称其 R1 模型在性能上能够与西方技术相抗衡，甚至超越它们，而成本却仅为西方技术的一小部分。这一创新震惊了美国科技行业。

在微软周三发布季度财报后的投资者电话会议中，Nadella 表示：「DeepSeek 确实有一些真正的创新。显然，这些技术现在已经开始普及，并将广泛应用。」

DeepSeek 的成功促使投资者质疑，微软是否需要在人工智能基础设施上投入如此巨大的资金。微软和合作伙伴 OpenAI 是否能够更便宜地训练其人工智能模型并处理用户查询（即推理过程）？

Nadella 解释称，微软已经在这一领域取得了显著的效率提升。「我们自己已经在训练和推理方面取得了重大的效率进展，已经有很多年了。」他表示，微软通过其软件不断优化每一代人工智能模型和硬件，从而提高了性能并节省了成本。

Nadella 还提到，微软与 OpenAI 的合作至关重要。他表示：「仅仅发布最先进的模型是不够的。必须确保它具有成本效益。如果提供的服务成本太高，那就没有价值，对吧？」

微软依然计划在本财政年度投入 800 亿美元用于数据中心建设，以满足客户对其人工智能产品日益增长的需求。不过，微软预计到 2026 财年（从 7 月 1 日开始），这一支出增速将会放缓。

据彭博社周二报道，微软和 OpenAI 正在调查是否有与 DeepSeek 相关的团队未经授权获取了 OpenAI 技术的数据输出。

尽管如此，微软依然决定将 DeepSeek 的模型提供给客户。周三，微软宣布已将 R1 模型加入到 Azure AI Foundry 中，后者是一个包含 1800 多个模型的资源库，企业可利用这些模型来设计和管理人工智能项目。

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