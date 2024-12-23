荣耀Magic7 RSR 保时捷设计正式发布：售价7999元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:荣耀公司今天下午宣布了其最新旗舰手机——荣耀Magic7RSR 保时捷设计的正式发布。这款高端智能手机以其卓越的影像系统和独特的设计而备受市场关注，将于12月24日上市，其中16GB+512GB版本售价为7999元，而24GB+1TB版本售价为8999元。

荣耀Magic7RSR 保时捷设计被定位为荣耀品牌的最强版本，首次搭载了荣耀大王影像系统，这是荣耀迄今为止最为强大的影像技术。该系统以人为中心，通过先进的AI技术，聚焦于抓拍、人像和长焦三大核心场景，重构光学、算法和色彩质感，为用户带来全新的摄影体验。

荣耀Magic7RSR 保时捷设计搭载了行业首个端云协同AI大模型计算摄影系统，特别在中高倍场景下，能够调用端侧AI RAW大模型，使得中高倍望远拍摄达到行业领先水平。在100倍极限变焦场景下，该手机会调用云侧长焦增强大模型，确保超远摄的表现同样出色。

荣耀Magic7RSR 保时捷设计的影像规格同样令人印象深刻，后置摄像头包括5000万主摄、2亿像素超感光潜望长焦以及5000万广角微距，前置摄像头也为5000万像素。潜望长焦是该机的一大亮点，拥有行业最大的潜望长焦光圈f/1.88和行业最大长焦大底1/1.4英寸，使得进光量提升98%。配合行业领先的1G5P浮动潜望镜组和行业首创的双电磁对焦马达，荣耀Magic7RSR 保时捷设计在画质、虚化、抓拍、连拍等方面均有卓越表现。

在工业设计上，荣耀Magic7RSR 保时捷设计融合了保时捷标志的六边形和经典矩阵排布，手机后壳融入了保时捷峰线设计，展现了速度与激情的结合。斯图加特原厂大师调色提供了普罗旺斯紫与玛瑙灰两款配色，再现超跑金属质感。此外，该手机支持IP68和IP69防尘防水，并配备了荣耀金刚巨犀玻璃，支持双卫星通信功能。

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