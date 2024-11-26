华为Mate X6系列发布：售价12999元起 全球首发三网卫星通信

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:华为在今日下午的发布会上正式推出了Mate X6系列，该系列手机以其全球首发的三网卫星通信技术成为焦点。Mate X6系列包括标准版和典藏版，其中典藏版为全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，能够利用北斗卫星消息、天通卫星通信以及低轨卫星互联网，为用户带来前所未有的通信体验。

华为Mate X6系列的售价分别为12GB+256GB版本12999元，12GB+512GB版本13999元。典藏版的16GB+512GB版本售价为14999元，16GB+1TB版本售价为15999元。官方预告显示，Mate X6典藏版的低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测。

在通信技术方面，Mate X6系列得益于分布式玄武架构，创造性地将WIFI天线与蜂窝天线分布在手机两侧，天线长度增加了81%，综合信号强度提升了60%，为用户提供了稳定、畅快的通信体验。同时，该系列手机首发全新分布式玄武架构，采用创新碳纤维内屏支撑层，抗形变能力提升至380GPa，材料刚度提升了65%，机身框架采用屈服强度550MPa的超强机翼铝，材料强度提升了37%，能在手机受到外力冲击时提供强有力的保护。

工业设计上，Mate X6传承了Mate X系列的经典寰宇家族化设计语言，打造了“寰宇星轨”设计，外圈金属侧立面以立体钻切工艺打磨出优雅切面。Mate X6通过创新材料应用和架构设计带来轻薄舒适的握持手感，并提供了星云灰、星云白、寰宇红、深海蓝、曜石黑五款配色。

屏幕方面，Mate X6外屏为6.45英寸，分辨率为2440x1080，屏幕纵横比为20.3:9，采用LTPO2.0技术，支持1-120Hz自适应刷新率，峰值亮度2500尼特，支持1440Hz PWM调光。内屏尺寸为7.93英寸，分辨率为2440x2240，峰值亮度1800尼特，同样采用LTPO2.0技术，支持1-120Hz自适应刷新率，支持华为临境显示，支持1440Hz PWM调光。

在影像方面，Mate X6后置5000万像素十档可调超光变摄像头，支持F1.4-F4.0十档物理可变光圈，支持OIS，采用RYYB阵列，配备4000万像素超广角摄像头、红枫原色摄像头以及4800万像素长焦微距摄像头，支持4倍光学变焦、OIS，采用RYYB阵列。

华为Mate X6到手即可升级原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，华为折叠屏持续挖掘大屏生态潜力，以更创新的交互、更安全的体验，引领折叠屏生态体验。Mate X6系列的发布，不仅展现了华为在通信技术领域的创新实力，也为用户带来了全新的智能终端体验。

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