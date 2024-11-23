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黄仁勋「」地使用 NotebookLM，AI 如何推动英伟达业绩增长？

2024-11-23 08:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 23 日消息：英伟达是人工智能训练领域的芯片巨头，其在上季度的系统销售额达到了 310 亿美元，这一数据于周三晚间发布。

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作为英伟达的联合创始人和首席执行官，黄仁勋也是当下所有 AI 相关技术的首席倡导者。因此，他在周三晚上向华尔街分析师详细讲述了人工智能技术实现的重要应用。

黄仁勋特别提到他最喜欢的应用之一——谷歌的 NotebookLM，并表示他「几乎用到了极致」这款 AI 工具。

NotebookLM 是一个免费工具，用户可以通过 Google 帐户使用。该工具允许用户上传文档并生成内容摘要。它还会建议问题供用户提出，与用户展开关于文档内容的对话，甚至能够以播客风格生成两位讲话者之间的音频对话。

「我把所有 PDF 和存档的论文都上传进去，不仅浏览内容，还通过工具收听这些文档，」黄仁勋说道。

在回答华尔街分析师关于「推理」趋势的问题时，黄仁勋提到了 NotebookLM。「推理」是指 AI 模型在训练后用于进行数据预测的应用。

「我们的希望和梦想是有一天，整个世界都广泛使用推理，」黄仁勋回答道。「当每家公司都在内部的营销部门、预测部门、供应链团队、法律部门、工程团队以及编码团队中广泛应用推理时，那就是 AI 真正成功的时候。」

黄仁勋还提到其他 AI 推理的例子，例如「物理 AI」，即能够理解物理世界结构「意义」的 AI 模型，以及如何对其进行「推理」。这样的模型不仅能理解，还能预测并模拟短期未来。

黄仁勋押注推理任务将成为公司数据中心 GPU 芯片销售的新增长引擎。多年来，英伟达在训练 AI 模型的芯片市场上始终占据主导地位。

黄仁勋向华尔街表示，公司最新的 GPU 产品「Blackwell」已于今年 3 月发布，表现「非常良好」，预计在截至明年 1 月的财年第四季度中将创造数十亿美元的收入。

「Blackwell 的生产全速进行中，」黄仁勋表示。「本季度我们交付的 Blackwell 数量将超过此前的预期。供应链团队正与合作伙伴紧密合作提升 Blackwell 的产量，我们明年将继续努力提高供应，以满足市场对 AI 技术的快速增长需求。」

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