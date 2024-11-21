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英伟达AI芯片业务腾飞 第三季度利润达193亿美元

2024-11-21 09:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:英伟达（Nvidia）已凭借其在人工智能(AI)芯片领域的统治地位成为全球最有价值的公司，市值超越微软和苹果。2025年第三季度财报显示，该公司AI业务收入和利润再创历史新高。

在第三季度，英伟达报告了350亿美元的季度收入，其中人工智能数据中心业务贡献了307亿美元，占比超过85%。该季度纯利润达193亿美元，相比上一季度的166亿美元显著增长。尽管这一数字仍低于微软和苹果的季度利润（分别为247亿美元和214亿美元），但增速显著。

游戏业务依然是英伟达的重要领域，季度收入保持在20至30亿美元之间，但与AI业务的规模已不可同日而语。

英伟达

尽管近期有报道称英伟达新一代旗舰AI服务器Blackwell存在散热问题，但公司高层在财报电话会议上并未正面回应这一传闻。相反，英伟达向投资者强调，Blackwell已进入“全面生产”阶段，并保持“全速”推进。首席执行官黄仁勋表示，Blackwell的成功已体现在数十亿美元的收入上，并透露公司本季度已向客户交付13，000台Blackwell样品，显示其市场需求的旺盛。

与此同时，英伟达此前发布的H200芯片成为公司历史上销售最快的产品，价值在本季度增长数十亿美元。此外，H100芯片的需求依然强劲，预计将在未来几季持续贡献收入。

随着AI芯片市场竞争加剧，英伟达的主要对手AMD也正加速转型，将AI作为核心战略，并缩短新品开发周期至每年一代。然而，AMD当前在AI芯片市场的影响力尚不及英伟达，而英特尔则因AI技术落后陷入重组状态。

显卡，英伟达，RTX40

在AI需求爆发的大背景下，英伟达正引领行业趋势，推动AI硬件从消费领域向数据中心等多元应用扩展。金沙江创投管理合伙人朱啸虎曾表示，AI硬件的浪潮将类似于PC互联网时代，或迎来一波硬件创业新机会。

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