小米汽车智能底盘预研技术发布：全主动悬架、四电机系统

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:11月14日，小米集团创始人雷军对外公布了小米汽车在智能底盘技术领域的最新进展，展示了小米在智能底盘预研技术方面的四项核心技术:全主动悬架、超级四电机系统、48V线控制动和48V线控转向。这些技术的发展标志着小米汽车在短短一年时间内已成功发布三代底盘技术，实现了量产一代、发布一代、预研一代的快速迭代。

小米智能底盘预研技术不仅提升了乘坐舒适度和驾控极限，更是面向未来，展现了小米汽车对未来智能底盘的深度思考。这些技术的发展旨在助力实现完全自动驾驶，打通“人车家全生态”的深度融合，并打造全面数字化基座。

小米全主动悬架技术以其“零颠簸、零侧倾、零俯仰”的特性，代表了悬架技术的巅峰。与传统的半主动悬架相比，小米全主动悬架通过独立控制每个轮子的抗力，实现了对车身姿态的精确控制，提供了更舒适的乘坐体验和更稳健的极限驾控。该系统还能实现类似摩托车压弯时的“反向侧倾”，并且具备强大的举升力，能够轻松化解地面的强力冲击。

小米超级四电机系统以其2054PS的大马力、小体积和精准控制，挑战了电驱技术的极限。该系统由两个全新自研前电机和两个V8s后电机组成，实现了四轮独立驱动，为驾驶带来了更多可能性和无与伦比的驾驶乐趣。四个电机均能实现每秒500次的扭矩控制，提高了安全性、稳定性和易操控性。

在制动方面，小米全球首创的48V全干式线控制动技术，通过电动卡钳实现线控电传，优化了整车布局并降低了保养难度。该系统提升了响应速度，降低了拖滞力矩，提升了续航里程，并且按照行业最高功能安全等级标准（ASIL-D）设计。

小米48V线控转向技术实现了方向盘和车轮的解耦，通过软件调节方向盘的转角与车轮转角的关系，提供了更灵活的转向比范围。这项技术为方向盘的设计提供了更多可能性，并且原生支持完全自动驾驶。

小米汽车的智能底盘技术的发展，不仅展示了其在智能底盘领域的技术实力，也预示着小米汽车在智能驾驶时代的竞争力。随着小米集团AI能力的持续赋能，智能底盘将成为一个全面数字化基座，为未来技术发展带来前所未有的体验变革。

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