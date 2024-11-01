小米SU7 Ultra 原型车征战纽北纪录片《6′46″874》发布

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:小米公司创始人雷军今日宣布，小米SU7Ultra Prototype（原型车）在纽博格林北环赛道(纽北)的挑战中取得了历史性成就，并发布了一部名为《6′46″874》的46分钟纪录片，记录了这一过程。雷军透露，为了这次纽北挑战，小米团队进行了超过两年的准备，并在焦急等待了一个月后，由于赛道湿滑，仅获得了一次跑圈的机会。

尽管条件不利，小米汽车团队和SU7Ultra Prototype抓住了这一机会，以一圈的成绩刷新了纽北全球最速四门车的记录。雷军表示，明年小米SU7Ultra的量产车型将继续挑战纽北赛道。

纪录片详细记录了小米SU7Ultra Prototype团队在纽北赛道的准备工作，包括雷军亲自前往赛道为团队加油的瞬间。由于德国下半年进入多雨季节，赛道的湿滑状况对车辆的圈速和安全性构成了极大风险，这也是团队成员在纪录片中讨论最多的问题。

在小米汽车预定的10月9日和10日的包场测试期间，纽北赛道连续下雨，导致小米团队无法按计划进行跑圈。然而，小米团队并未放弃，直到10月28日上午，他们争取到了一小时的时间窗口，尽管赛道仍有20%的湿滑部分。

最终，2023年纽博格林24小时拉力赛冠军车手David Pittard驾驶小米SU7Ultra Prototype，以646874的圈速成功完成了赛道，成为全球最速的纽北四门车。小米SU7Ultra Prototype的这一成绩也得到了纽北官方的确认，并已在官网更新。这一成就不仅展示了小米汽车团队的技术实力，也体现了他们对速度和卓越的不懈追求。

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