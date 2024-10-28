Nvidia 市值飙升至 3.53 万亿美元 超越苹果

Nvidia 的市值在交易期间飙升至3.53万亿美元，略高于苹果的3.52万亿美元估值。苹果股价收盘小幅上涨0.4%，而 Nvidia 收盘上涨0.8%，市值为3.47万亿美元，略低于这家库比蒂诺巨头。

Nvidia 的快速登顶是其第二次超越竞争对手。今年6月，这家芯片制造商曾短暂夺得桂冠，但随后再次被科技巨头微软和苹果超越。这三家公司全年都势均力敌，人工智能在每家公司的投资组合中都变得越来越重要。

Nvidia 曾是一家游戏设备图形处理器供应商，如今已转型成为 AI 芯片制造领域的重量级冠军。其处理器为微软、谷歌、Meta 等公司的数据密集型 AI 模型提供支持，几乎没有竞争对手。总体而言，Nvidia 的股价今年飙升了190%，首席执行官黄仁勋也因此跻身全球最富有人士之列。

最近的一次增长是由全球最大芯片代工厂台积电 （TSMC） 公布的惊人收益推动的，该收益同比增长36%，这得益于市场对其 AI 芯片的需求。另一个推动因素是本月早些时候 OpenAI 的一轮66亿美元融资，这提振了人们对数据中心需求的乐观情绪。

相比之下，苹果的智能手机产品线需求低迷。上个季度，旗舰 iPhone 在中国的销量下降了0.3%，而竞争对手华为的手机销量却飙升了42%。命运的差异凸显了人工智能如何重新洗牌。投资者继续支持推动人工智能革命的公司，同时对更成熟的消费硬件业务的长期增长持怀疑态度。

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