一加13全球首发太阳显示技术：阳光再刺眼 屏幕也清晰

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:一加手机官方宣布，即将推出的一加13将全球首次搭载太阳显示技术，这一技术使得手机屏幕即使在刺眼的阳光下也能保持清晰可见。这项技术通过提升屏幕的感知立体色域110%，以及明度、彩度和感知动态对比度35%，优化了屏幕在户外环境下的显示效果。它还能根据强光自动调整增强效果，适应不同的户外天气条件，同时兼顾了可视性、功耗和发热。

一加13在20% APL综合体验方面达到了行业第一，其户外感知立体色域在国产手机中排名第一，并且是行业内首个获得莱茵TV智能护眼高可见性认证的屏幕。

一加中国区总裁李杰展示了在不同光照强度下，一加13与其他手机显示亮度的对比图，图中明显可以看出一加13在户外阳光下的屏幕显示清晰度优于其他手机。

据悉，一加13将采用的第二代东方屏是全球首款获得DisplayMate A顶级屏幕认证的产品，创下了21项屏幕显示纪录。这款屏幕采用了定制的X2发光材料，并搭载了独家自研的屏幕显示芯片P2，进一步提升了屏幕的显示素质。此外，一加还建立了中国手机厂商的第一条自研显示科学产线，拥有39种自研算法，并采用了8T LTPO屏幕电路技术，使得屏幕运行更加流畅且省电。

此前，一加13已正式宣布，将于10月31日16点发布。

（举报）