首页 > 业界 > 关键词  > 一加手机最新资讯  > 正文

一加13全球首发太阳显示技术：阳光再刺眼 屏幕也清晰

2024-10-25 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:一加手机官方宣布，即将推出的一加13将全球首次搭载太阳显示技术，这一技术使得手机屏幕即使在刺眼的阳光下也能保持清晰可见。这项技术通过提升屏幕的感知立体色域110%，以及明度、彩度和感知动态对比度35%，优化了屏幕在户外环境下的显示效果。它还能根据强光自动调整增强效果，适应不同的户外天气条件，同时兼顾了可视性、功耗和发热。

一加13在20% APL综合体验方面达到了行业第一，其户外感知立体色域在国产手机中排名第一，并且是行业内首个获得莱茵TV智能护眼高可见性认证的屏幕。

一加 13 全球首发太阳显示技术：阳光再刺眼 屏幕也清晰

一加中国区总裁李杰展示了在不同光照强度下，一加13与其他手机显示亮度的对比图，图中明显可以看出一加13在户外阳光下的屏幕显示清晰度优于其他手机。

据悉，一加13将采用的第二代东方屏是全球首款获得DisplayMate A顶级屏幕认证的产品，创下了21项屏幕显示纪录。这款屏幕采用了定制的X2发光材料，并搭载了独家自研的屏幕显示芯片P2，进一步提升了屏幕的显示素质。此外，一加还建立了中国手机厂商的第一条自研显示科学产线，拥有39种自研算法，并采用了8T LTPO屏幕电路技术，使得屏幕运行更加流畅且省电。

此前，一加13已正式宣布，将于10月31日16点发布。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • RapidSubs:AI驱动的字幕生成器，快速创建时尚视频字幕

    RapidSubs是一个利用人工智能技术，为视频内容快速生成时尚字幕的应用。它支持99种语言的语音识别和转录，用户可以根据个人喜好编辑字幕的位置、颜色和样式。无论是内容创作者、教育工作者还是市场营销人员，RapidSubs都能帮助他们轻松地增强视频内容并与观众建立联系。该应用提供免费下载，无需注册账户即可立即开始添加字幕。

    字幕 视频编辑 多语言

  • Delle:无需模特或工作室即可获得令人惊叹的产品照片

    Delle是一个在线平台，利用人工智能技术帮助用户在没有模特或摄影工作室的情况下，快速生成专业的时尚产品照片。它通过简化传统摄影流程，节省了成本和时间，同时提供了多种尺寸和风格的选择。Delle的主要优点包括提高商店转化率、快速生成图片以及提供多种尺寸的高质量照片。它的背景信息显示，传统摄影成本高昂，且耗时耗力，而Delle则提供了一种更经济、更快捷的解决方案。Delle的定价模式是基于信用点的，用户只需为成功生成的照片付费。

    AI生成 时尚摄影 在线设计

  • Skipper AI:将Slack对话瞬间转化为JIRA任务

    Skipper AI是一个生产力工具，它通过无缝连接Slack和Jira，改变了团队创建工单的方式。只需@Skipper，即可创建工单，无需切换上下文。它使用对话来添加详细的问题信息，自动分配史诗、被分配人和故事类型，并能分析图像、PDF等。Skipper AI支持加密PII，确保数据安全。

    Slack Jira 工单管理

  • Dubly.AI:一键将视频翻译成28种语言的AI技术

    Dubly.AI是一个利用先进AI技术，提供视频内容翻译和音频制作服务的平台。它能够将视频内容翻译成28种不同的语言，同时保留原始语音，为公司节省高达95%的成本。该平台高度可定制，支持24/7高级支持，并且专注于有国际视野的公司。Dubly.AI的AI技术能够适应用户的独特语音档案，使得所有翻译听起来就像是用户自己说的一样。

    视频翻译 AI技术 多语言

  • GLM-4-Voice:端到端中英语音对话模型

    GLM-4-Voice是由清华大学团队开发的端到端语音模型，能够直接理解和生成中英文语音，进行实时语音对话。它通过先进的语音识别和合成技术，实现了语音到文本再到语音的无缝转换，具备低延迟和高智商的对话能力。该模型在语音模态下的智商和合成表现力上进行了优化，适用于需要实时语音交互的场景。

    语音识别 语音合成 实时对话

  • ai-commit:使用AI自动生成约定式git提交信息的工具

    ai-commit是一个基于人工智能技术开发的git提交信息生成工具，旨在帮助开发者快速生成符合约定式提交规范的提交信息。通过集成多种AI模型，如ERNIE-Bot、GitHub Copilot CLI等，ai-commit能够理解代码变更内容并自动生成相应的提交信息，提高开发效率并保持项目历史记录的清晰和规范。该工具对开源社区和商业项目均具有重要价值，尤其在敏捷开发和持续集成/持续部署(CI/CD)实践中发挥着重要作用。ai-commit提供免费使用，适用于希望提高代码管理效率的开发者和团队。

    git AI 自动化

  • llmc:将自然语言描述转化为可执行的shell命令的本地推理命令行工具。

    llmc是一个基于llama.cpp的本地推理命令行工具，能够将自然语言描述转化为可执行的shell命令。它支持多种预配置的模型，并允许用户自定义模型以适应特定的工作流程。该工具的主要优点包括自然语言命令生成、可定制化模型、多种操作模式、命令解释以及追踪功能。llmc的背景信息显示，它是由guoriyue开发的一个开源项目，拥有活跃的社区和持续的更新。产品定位为免费开源工具，旨在提高开发者和技术人员的工作效率。

    命令行工具 自然语言处理 开源

  • Image to excel:将图片中的表格和文本准确转换为Excel文件的AI工具

    Image to excel是一款利用人工智能技术，能够识别图片中的表格和文本，并将其转换为可编辑的Excel文件的工具。它支持多种语言，包括英语、简体中文、繁体中文、法语等，并且能够识别多种图像格式，如JPG、PNG等。该工具通过AI技术提供高精度和准确性，支持网页、iOS应用和Android应用，用户可以在线将图片转换为Excel。产品背景信息显示，它是一个小型AI工具，旨在帮助用户轻松地将图片数据转换为电子表格，提高工作效率。目前，该工具提供免费试用，具体价格和定位信息未在页面中明确说明。

    AI转换 图像识别 Excel文件

  • Treblle 3.0:创新今日，塑造API的未来

    Treblle 3.0是一个专注于API管理的平台，它通过增强API的可观测性、自动化文档生成、安全性检查等功能，帮助开发者和企业更高效地开发和维护API。产品背景信息显示，Treblle 3.0致力于通过现代化的API创新技术，提升API的开发和管理效率。产品的主要优点包括实时的API文档生成、全面的API安全检查、以及集成Alfred AI来加速集成过程。Treblle 3.0的定位是为现代API创新提供全面的解决方案，适合需要高效API管理的开发者和企业使用。

    API管理 自动化文档 API安全

  • 智谱清言浏览器AI助手:提升网络浏览体验的AI助手

    智谱清言浏览器插件是一款旨在提升用户网络浏览体验的AI助手。它通过智能搜索和精准解答，帮助用户快速获取所需信息，提高工作效率。该插件背景信息显示，它由北京智谱华章科技有限公司开发，是一款结合了人工智能技术的现代生产力工具。目前，该插件最新版本为1.0.4，并且对Google Chrome和Microsoft Edge浏览器进行了优化。

    AI助手 信息检索 浏览器插件

  • MaskGCT:无需对齐信息的零样本文本到语音转换模型

    MaskGCT是一个创新的零样本文本到语音转换（TTS）模型，它通过消除显式对齐信息和音素级持续时间预测的需求，解决了自回归和非自回归系统中存在的问题。MaskGCT采用两阶段模型：第一阶段使用文本预测从语音自监督学习（SSL）模型中提取的语义标记；第二阶段，模型根据这些语义标记预测声学标记。MaskGCT遵循掩码和预测的学习范式，在训练期间学习预测基于给定条件和提示的掩码语义或声学标记。在推理期间，模型以并行方式生成指定长度的标记。实验表明，MaskGCT在质量、相似性和可理解性方面超越了当前最先进的零样本TTS系统。

    文本到语音 零样本学习 语音合成

  • PodCastLM:智能播客生成平台，一键生成音频内容

    PodCastLM是一个创新的智能播客生成平台，它利用先进的人工智能技术，让用户能够快速生成个性化的音频内容。用户只需上传PDF文件，选择问题、语气、时长和语言等参数，即可生成一段高质量的音频播客。该产品背景信息强调了在快节奏的生活中，人们对于快速获取信息和娱乐内容的需求，PodCastLM通过简化音频内容的制作过程，让用户能够轻松创建和分享自己的播客。目前，PodCastLM提供免费试用，用户可以体验其强大的功能和便捷的操作。

    播客 音频生成 人工智能

  • FakeShield:基于多模态大语言模型的可解释图像检测与定位

    FakeShield是一个多模态框架，旨在解决图像检测和定位（IFDL）领域中的两个主要挑战：检测原理的黑箱性和在不同篡改方法间的有限泛化能力。FakeShield通过利用GPT-4o增强现有的IFDL数据集，创建了多模态篡改描述数据集（MMTD-Set），用于训练FakeShield的篡改分析能力。该框架包括领域标签引导的可解释检测模块（DTE-FDM）和定位模块（MFLM），能够处理各种类型的篡改检测解释，并实现由详细文本描述引导的定位。FakeShield在检测准确性和F1分数上优于其他方法，提供了一个可解释且优越的解决方案。

    图像检测 多模态学习 大语言模型

  • Chance AI:AI驱动的视觉搜索引擎，探索视觉故事。

    Chance AI是一款AI驱动的视觉搜索引擎，旨在通过先进的视觉智能技术，让用户能够通过视觉内容与世界互动。该技术可以识别艺术品、产品设计、建筑、宠物、行星、肖像和摄影等，揭示图像背后的故事，使视觉体验更加有意义和易于获取。Chance AI的使命是改变跨行业的视觉效果参与方式，通过AI技术提供个性化的新闻、展览、活动和书籍推荐，而不使用算法影响用户所见内容。

    AI 视觉搜索 图像识别

  • whats.now:AI个人助理，专为风险投资家设计。

    whats.now是一个专为风险投资家设计的AI个人助理，旨在帮助他们管理繁忙的日程和投资项目。该产品利用人工智能技术，通过自动化日程安排、会议协调和投资跟踪，提高工作效率，减少时间浪费。产品背景信息显示，风险投资家常常需要处理大量的信息和会议，whats.now通过智能化服务，帮助他们更高效地管理时间和资源。产品价格和定位尚未明确，但考虑到其针对的高端用户群体，可能会采取付费或订阅模式。

    AI个人助理 日程管理 投资跟踪

  • FlexEdit.app:强大的指令编辑器，轻松创建和分享专业指导

    FlexEdit.app 是一个创新的指令编辑平台，旨在改变用户创建和分享指导的方式。它适用于管理制造流程、软件指南或逐步教程等多种场景。该平台允许用户轻松创建、编辑和分享专业指导，无需复杂的操作流程，即可实现高效的信息传递和知识共享。其主要优点包括无需注册、无费用和无繁琐流程，用户只需点击即可开始使用。此外，FlexEdit.app 提供了试用版本，让用户可以在不承担任何费用的情况下体验产品的全部功能。

    编辑器 指导创建 知识共享

  • OpenPhone API:自动化消息和构建自定义工作流程的通信接口

    OpenPhone API 是一个为企业提供的电话系统和通信接口，它允许用户将电话、短信和联系人更深入地集成到他们的技术栈中。这个API支持自动化消息发送，保持联系人同步，记录CRM中的活动，并构建自定义集成。它使用API密钥进行身份验证，确保对账户数据和功能的安全性访问。OpenPhone API 的主要优点包括简化系统操作，通过单一工具替代多个平台，以及提供以前通过Webhook无法访问的关键信息。

    API 自动化消息 CRM集成

  • OpenPhone API:自动化消息和构建自定义工作流程的通信接口

    OpenPhone API 是一个为企业提供的电话系统和通信接口，它允许用户将电话、短信和联系人更深入地集成到他们的技术栈中。这个API支持自动化消息发送，保持联系人同步，记录CRM中的活动，并构建自定义集成。它使用API密钥进行身份验证，确保对账户数据和功能的安全性访问。OpenPhone API 的主要优点包括简化系统操作，通过单一工具替代多个平台，以及提供以前通过Webhook无法访问的关键信息。

    API 自动化消息 CRM集成

  • 魔多AI:领先的AI创作者社区

    魔多AI是一个专注于AI创作的社区平台，提供多种AI模型和创作工具，支持用户进行插画、动漫、写实等多种风格的图像创作。该平台通过LoRA训练和FLUX技术，让用户能够轻松地创作出高质量的图像作品。魔多AI的背景是杭州厚德云计算有限公司，旨在通过AI技术推动创意产业的发展，其主要优点包括易用性、高效性和创新性。目前，魔多AI提供免费试用和付费服务，定位于广大的图像创作者和设计师。

    AI创作 图像生成 LoRA训练

  • Torii Image Translator:浏览器插件，一键翻译网页上的图片文字。

    Torii Image Translator是一款浏览器插件，能够让用户在浏览网页时，直接翻译网页上的图片中的文字。它通过集成先进的翻译技术，如GPT-4，提供高精度和上下文理解的翻译服务。这款插件支持多种语言，使用户能够无缝地理解和获取全球各种语言的视觉内容。Torii Image Translator的主要优点包括无缝集成、高质量的翻译、用户友好的界面和增强的全球连通性。它适合那些需要跨越语言障碍获取信息的用户，无论是探索外国文化、进行国际研究还是满足好奇心。

    翻译 浏览器插件 多语言支持

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM