首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

便宜1600元！iPhone16官旗多款机型破发

2024-10-21 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:在2024年的双11购物节期间，苹果公司对发布仅一个月的iPhone16系列进行了官方降价，这标志着自新机发布以来在官方渠道的首次价格下调。

据天猫苹果官方旗舰店的促销活动显示，消费者可以为iPhone16系列领取一张价值500元的优惠券，使得该系列的起始售价降至5499元，而iPhone16Pro Max的起始售价也降低到了9499元，这一价格已经接近非官方渠道的售价。此外，消费者还可以参与以旧换新活动，最高可获得1100元的补贴。

苹果智能、AI、iPhone16

市场反馈显示，不少用户认为iPhone16系列相较于前一代产品并没有显著的提升，尤其在创新方面缺乏亮点。同时，国产手机品牌在近几年的快速发展中，其系统和硬件性能已经能够与苹果相媲美，甚至在某些方面超越了苹果，这导致苹果在中国市场的份额受到了不小的影响。

分析师郭明錤指出，今年iPhone销量未达到预期的一个主要原因是iPhone16Pro系列的需求低于预期。此外，iPhone16系列的主要卖点之一——Apple Intelligence（苹果智能）功能未能与新机同步推出，也是影响销量的一个因素。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • MyLensAI:一键浏览任何网页和 YouTube 的要点

    MyLensAI 是一款 Chrome 浏览器扩展程序，它利用人工智能技术将网页和 YouTube 视频转换成快速、直观的摘要。用户只需一键点击，即可获取以思维导图、时间线、表格等形式呈现的关键信息点，从而节省时间、提高学习效率并专注于最重要的内容。这款插件特别适合需要快速获取信息、整理资料和进行学习的用户，无论是学生、教育工作者还是专业人士，都能从中受益。

    Chrome Extensions 教育 人工智能

  • Computer use:AI模拟人类使用计算机的能力

    Computer use是Anthropic公司推出的AI模型Claude 3.5 Sonnet的一项新功能，它能够模拟人类与计算机的交互方式，执行点击屏幕、输入信息等操作。这项功能的开发代表了AI在模拟人类行为方面取得了重大进展，为AI助理解锁了广泛的应用场景。Computer use功能在安全性、多模态能力和逻辑推理方面都有显著提升，代表了AI技术的新前沿。目前，该功能处于公测阶段，其性能在同类AI模型中处于领先地位。

    AI 计算机交互 自动化

  • Act-One:利用简单视频输入生成富有表现力的角色表演

    Act-One 是 Runway Research 推出的一款创新工具，它通过简单的视频输入生成富有表现力的角色表演。这款工具代表了使用生成模型进行表情丰富的真人动作和动画内容的重大进步。Act-One 的技术突破在于，它能够将演员的表演转化为适合动画流水线的3D模型，同时保留情感和细节。与传统的面部动画流程相比，Act-One 使用的流程完全由演员的表演驱动，无需额外设备。Act-One 的出现为创造性角色设计和动画开辟了新的可能性，它能够准确翻译表演到与原始源视频比例不同的角色上，并且能够在不同的摄像机角度下保持高保真度的面部动画。此外，Act-One 还承诺负责任的开发和部署，包括内容审核和安全预防措施。

    人工智能 机器学习 动画

  • AI TOP100:全球AI智能软件聚合平台

    AI TOP100是一个专业的AI信息平台，聚合了全球500+款AI智能软件，提供最新资讯、热门课程和活动。平台旨在帮助用户轻松了解全球AI领域动态，并提供优质服务。它涵盖了AI图像、AI视频等多个领域，为不同需求的用户提供了丰富的工具和资源。

    AI工具 AI资讯 AI课程

  • stable-diffusion-3.5-large-turbo:高效能的文本到图像生成模型

    Stable Diffusion 3.5 Large Turbo 是一个基于文本生成图像的多模态扩散变换器（MMDiT）模型，采用了对抗性扩散蒸馏（ADD）技术，提高了图像质量、排版、复杂提示理解和资源效率，特别注重减少推理步骤。该模型在生成图像方面表现出色，能够理解和生成复杂的文本提示，适用于多种图像生成场景。它在Hugging Face平台上发布，遵循Stability Community License，适合研究、非商业用途以及年收入少于100万美元的组织或个人免费使用。

    文本到图像 生成模型 多模态

  • stable-diffusion-3.5-large:高性能的文本到图像生成模型

    Stable Diffusion 3.5 Large 是一个基于文本生成图像的多模态扩散变换器（MMDiT）模型，由 Stability AI 开发。该模型在图像质量、排版、复杂提示理解和资源效率方面都有显著提升。它使用三个固定的预训练文本编码器，并通过 QK 归一化技术提高训练稳定性。此外，该模型在训练数据和策略上使用了包括合成数据和过滤后的公开可用数据。Stable Diffusion 3.5 Large 模型在遵守社区许可协议的前提下，可以免费用于研究、非商业用途，以及年收入少于100万美元的组织或个人的商业用途。

    AI 图像生成 文本到图像

  • sd3.5:轻量级推理模型，用于生成高质量图像

    Stable Diffusion 3.5是一个用于简单推理的轻量级模型，它包含了文本编码器、VAE解码器和核心MM-DiT技术。该模型旨在帮助合作伙伴组织实现SD3.5，并且可以用于生成高质量的图像。它的重要性在于其高效的推理能力和对资源的低要求，使得广泛的用户群体能够使用和享受生成图像的乐趣。该模型遵循Stability AI Community License Agreement，并且可以免费使用。

    图像生成 AI 机器学习

  • SD3.5-LoRA-Linear-Red-Light:基于文本生成高质量图像的AI模型

    SD3.5-LoRA-Linear-Red-Light是一个基于文本到图像生成的AI模型，通过使用LoRA（Low-Rank Adaptation）技术，该模型能够根据用户提供的文本提示生成高质量的图像。这种技术的重要性在于它能够以较低的计算成本实现模型的微调，同时保持生成图像的多样性和质量。该模型基于Stable Diffusion 3.5 Large模型，并在此基础上进行了优化和调整，以适应特定的图像生成需求。

    AI 图像生成 文本到图像

  • Stable Diffusion 3.5:强大的图像生成模型

    Stable Diffusion 3.5是Stability AI推出的一款图像生成模型，具有多种变体，包括Stable Diffusion 3.5 Large和Stable Diffusion 3.5 Large Turbo。这些模型可高度定制，能在消费级硬件上运行，并且根据Stability AI社区许可协议，可以免费用于商业和非商业用途。该模型的发布体现了Stability AI致力于让视觉媒体变革的工具更易于获取、更前沿、更自由的使命。

    AI 图像生成 机器学习

  • 驯鹿AI:大语言模型AI机器人，替代人工客服

    驯鹿AI是一款致力于替代传统人工客服工作的大语言模型AI机器人。它能够通过自然语言交互，实时准确答复99%以上的用户问题，支持200+语种，像真人一样与用户互动。驯鹿AI利用多种大语言模型智选，根据客户所在区域和问题的复杂度，智能选择最适合的模型进行回答，确保回答的准确性和效率。此外，它还具备企业级私有模型训练能力，通过深度学习产品特性和信息，打造企业专属的AI客服，并通过与用户的互动优化其知识库，实现智能的持续成长。驯鹿AI的多模态处理能力使其能够处理多种形式的客户信息，包括文字、图片和语音。

    AI客服 自然语言处理 多语种支持

  • AI Prompt Generator:为AI模型生成和优化提示的工具

    AI 提示生成器是一个多功能平台，支持生成和优化适用于多种AI模型的提示，如ChatGPT、Claude、Midjourney和Stable Diffusion。它通过高级算法即时生成和优化提示，提高与AI的互动质量，增强创造力。该工具完全免费，支持移动设备，且不存储个人数据，确保用户隐私和安全。

    AI模型 提示生成 优化工具

  • 白瓜面试:AI面试助手，辅助笔试面试神器

    白瓜面试是一款专为在线面试设计的AI助手，它通过物理隔离的方式，确保用户在使用过程中不会被面试平台检测到。该产品支持市面上所有在线面试平台，包括但不限于牛客面试、腾讯会议、钉钉、飞书会议等。它适用于各种类型的在线面试，如技术面试、情景面试、案例分析等，为求职者提供全方位的支持。产品的主要优点包括一键秒杀八股、自动手撕代码、智能提示项目等，帮助用户在面试中更加自信。此外，白瓜面试还提供全天候的技术支持，确保用户的面试顺利进行。

    在线面试 AI助手 技术支持

  • AI Outpainting Image:AI图像扩展工具，无缝扩展照片，保持高质量视觉效果。

    AI Outpainting Image是一个利用先进AI技术在线扩展和增强用户上传的图片的网站。它能够在保持原始风格的同时，向四个方向（上、下、左、右）扩展图像内容。此外，它还能够增加图像的像素尺寸，并且同时扩展多达四张图像。这项技术的重要性在于它为创意项目提供了无限的扩展可能性，使得用户能够轻松地增强和扩展他们的图像，而不会改变原始内容。AI Outpainting Image的主要优点包括：用户界面友好、扩展结果可以重复扩展以实现持续增强、支持多种图像比例的高质量视觉效果。产品背景信息显示，该网站已经拥有超过10万用户和超过30万张图像扩展，显示了其广泛的受欢迎程度和实用性。

    AI图像扩展 照片增强 内容扩展

  • Copy Repo:一键复制粘贴任何代码库到LLMs

    Copy Repo是一个在线工具，它允许用户一键复制粘贴GitHub上的代码库到大型语言模型（LLMs）中。这个工具的主要优点是简化了代码迁移和管理的过程，使得开发者可以更高效地利用LLMs进行代码开发和维护。它的背后是现代软件开发中对于自动化和效率的追求，以及对LLMs在编程领域应用潜力的认可。目前，该工具是免费的，定位于为开发者提供便利。

    GitHub 代码复制 LLMs集成

  • Easydict:macOS平台上的简洁易用翻译词典应用

    Easydict是一款专为macOS平台设计的翻译词典应用，它以简洁和易用著称，允许用户轻松优雅地查找单词或翻译文本。这款应用支持多种翻译服务，包括有道词典、DeepL、OpenAI (ChatGPT)、谷歌、腾讯、必应、百度、牛翻译、Lingocloud、阿里和火山翻译等，满足了用户对不同翻译服务的需求。Easydict的主要优点在于其自动选择翻译功能，能够在用户搜索单词后自动显示查询图标，并通过鼠标悬停进行查询。此外，它还支持系统OCR截图翻译，如Silent Screenshot OCR，进一步增强了其实用性。

    翻译 词典 macOS

  • SagaLabs:AI驱动的故事本地化平台

    SagaLabs是一个利用人工智能技术为故事驱动的内容提供本地化服务的平台，包括文学、小说和剧本等。它专注于通过AI代理来传达故事的情感流、文化细微差别和沉浸式叙事流程，从而提供比传统机器翻译更自然、准确的翻译。SagaLabs支持200多种语言，提供文化本地化和协作AI服务，能够帮助创作者在全球市场上赚钱，支持设置付费章节和提示，并且能够一键生成视频和推文，发布到主要平台。

    AI翻译 故事本地化 多语言支持

  • Altnado:自动生成图片的alt文本，提升SEO和网站可访问性。

    Altnado 是一个利用人工智能技术为网站图片自动生成alt文本的服务。它通过简化的代码集成，帮助网站提高搜索引擎优化（SEO）效果和可访问性。Altnado 支持多种网站平台，如WordPress、Shopify等，并且提供了不同级别的定价方案，以满足不同规模网站的需求。

    SEO优化 网站可访问性 图片alt文本

  • RoloChat:与HubSpot数据结合的会话AI，提高效率。

    RoloChat是一款浏览器扩展程序，专为Chrome设计，能够与HubSpot数据结合，通过聊天的方式快速获取信息，提高工作效率。它允许用户通过自然语言查询HubSpot中的数据，生成报告或电子邮件，甚至可以基于数据生成邮件草稿。RoloChat的背景信息显示，它是由苏格兰的初创公司TAISK Labs开发的，该公司被描述为苏格兰最有趣的初创公司之一。RoloChat的价格为每月£14.99，提供免费试用，并强调没有隐藏费用。

    HubSpot AI 聊天

  • DocLayout-YOLO:通过多样化合成数据和全局到局部自适应感知增强文档布局分析

    DocLayout-YOLO是一个用于文档布局分析的深度学习模型，它通过多样化的合成数据和全局到局部自适应感知来增强文档布局分析的准确性和处理速度。该模型通过Mesh-candidate BestFit算法生成大规模多样化的DocSynth-300K数据集，显著提升了不同文档类型在微调性能上的表现。此外，它还提出了一个全局到局部可控的感受野模块，更好地处理文档元素的多尺度变化。DocLayout-YOLO在各种文档类型上的下游数据集上表现出色，无论是在速度还是准确性上都有显著优势。

    文档布局分析 深度学习 图像识别

  • Allegro:先进的文本到视频生成模型

    Allegro是由Rhymes AI开发的高级文本到视频模型，它能够将简单的文本提示转换成高质量的短视频片段。Allegro的开源特性使其成为创作者、开发者和AI视频生成领域研究人员的强大工具。Allegro的主要优点包括开源、内容创作多样化、高质量输出以及模型体积小且高效。它支持多种精度（FP32、BF16、FP16），在BF16模式下，GPU内存使用量为9.3 GB，上下文长度为79.2k，相当于88帧。Allegro的技术核心包括大规模视频数据处理、视频压缩成视觉令牌以及扩展视频扩散变换器。

    AI视频生成 文本到视频 开源模型

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM