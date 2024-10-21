便宜1600元！iPhone16官旗多款机型破发

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:在2024年的双11购物节期间，苹果公司对发布仅一个月的iPhone16系列进行了官方降价，这标志着自新机发布以来在官方渠道的首次价格下调。

据天猫苹果官方旗舰店的促销活动显示，消费者可以为iPhone16系列领取一张价值500元的优惠券，使得该系列的起始售价降至5499元，而iPhone16Pro Max的起始售价也降低到了9499元，这一价格已经接近非官方渠道的售价。此外，消费者还可以参与以旧换新活动，最高可获得1100元的补贴。

市场反馈显示，不少用户认为iPhone16系列相较于前一代产品并没有显著的提升，尤其在创新方面缺乏亮点。同时，国产手机品牌在近几年的快速发展中，其系统和硬件性能已经能够与苹果相媲美，甚至在某些方面超越了苹果，这导致苹果在中国市场的份额受到了不小的影响。

分析师郭明錤指出，今年iPhone销量未达到预期的一个主要原因是iPhone16Pro系列的需求低于预期。此外，iPhone16系列的主要卖点之一——Apple Intelligence（苹果智能）功能未能与新机同步推出，也是影响销量的一个因素。

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