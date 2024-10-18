再进化！特斯拉擎天柱能自主充电自主干活

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:特斯拉最近发布了一段视频，展示了其人形机器人Optimus（擎天柱）的新功能和进展，试图回应外界对其智能水平的质疑。

在这段90秒的视频中，Optimus展示了在工厂环境中的自主行动能力，包括在未知空间的自主探索、定位并导航至最近的充电站进行自主充电、搬运重达25磅的电池托盘、以及上下楼梯的能力。此外，视频还展示了多个Optimus机器人能够共享对环境的理解，并能通过AI与人互动，根据请求递交不同的物品。

此前，特斯拉在发布会上展示了Optimus的舞蹈和互动能力，但随后有声音质疑这些展示有人工监督和协助。对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克转发了这段视频，并有知情人士透露，视频内容得到了马斯克的亲自批准。视频中的字幕强调了Optimus行走能力的提高，以及它使用神经网络避开障碍物和人员，并捕捉环境视觉线索的能力。

马斯克一直对发展人形机器人持高度推崇态度，并多次强调未来特斯拉的长期价值很大程度上体现在Optimus上。他在发布会上对Optimus的潜力极尽赞美，称其能够执行各种任务，如照看孩子、遛狗、修剪草坪、买杂货、提供饮料等。

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