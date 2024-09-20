上半年中国AR/VR出货23.3万台，同比下滑了 29.1%

IDC 中国发布了2024年上半年 AR/VR 头显市场季度追踪报告，数据显示，中国 AR/VR 头显的出货量达到23.3万台，虽然同比下滑了29.1%，但市场的下滑幅度正在逐渐减缓。

具体来看，AR 头显的出货量为2万台，同比大幅上涨了101.7%。而 ER（扩展现实）设备则出货10.2万台，增长了75.4%。

相比之下，MR（混合现实）和 VR(虚拟现实)设备的出货量则出现了明显的下滑，MR 出货6.6万台，同比下降49.3%，而 VR 出货4.5万台，同比下降65.5%。这说明在 AR 和 ER 市场上，消费者的需求仍在增长，而 VR 市场的挑战则更加严峻。

值得注意的是，尽管整体市场有所下滑，第二季度的下滑幅度开始减缓，IDC 预计2024年下半年市场将迎来转机，下滑幅度有望缩小至7.1%。在 AR 和 ER 市场方面，2024年上半年共出货12.2万台，同比增长79.2%。主要的四家头部厂商占据了92.1% 的市场份额，显示出市场竞争的激烈程度。

在 VR 和 MR 市场上，上半年共出货11.1万台，同比下降57.3%。尽管头部厂商的出货量有所收缩，但600美元以上高端产品的市场份额却达到了18.8%。这意味着中高端市场正在逐渐形成。随着 Apple Vision Pro 的正式进入，市场对高端产品的关注度不断上升，促使更多厂商开始布局高端市场。

展望2024年，IDC 预计全年 AR/VR 出货量将达到60.2万台，同比下降17.1%。其中，AR 和 ER 市场将出货31.7万台，同比增长21.2%。在 VR 和 MR 市场方面，预计将出货28.5万台，同比下降38.6%。随着新产品的推出以及新厂商的入局，市场有望迎来突破式的增长。

划重点: 🌟2024年上半年中国 AR/VR 头显出货23.3万台，同比下滑29.1%，但下幅度减缓。 🚀 AR 和 ER 市场表现强劲，上半年共出货12.2万台，同比增长79.2%。 📈 下半年市场预计将迎来转机，整体出货量将逐渐恢复，预期全年出货60.2万台。

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