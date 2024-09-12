淘宝商家今日起将逐步开通微信支付

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:今日起，淘宝网将逐步向所有卖家开放微信支付功能。

据悉，淘宝已经邀请部分商家参与试用微信支付，并在千牛首页向他们发送了邀请通知。商家通过点击“我已阅读并同意协议内容”即可进行签约操作。签约完成后，商家即可为消费者提供微信支付选项。

微信支付的开通，不仅方便了消费者使用微信支付购买商品，也标志着两大巨头之间的合作更加开放，有望实现多方共赢。

用户将能够直接使用微信余额在淘宝进行消费，省去了提现的麻烦，大大提升了用户体验。

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