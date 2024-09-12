淘宝商家今日起将逐步开通微信支付

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:今日起，淘宝网将逐步向所有卖家开放微信支付功能。
据悉，淘宝已经邀请部分商家参与试用微信支付，并在千牛首页向他们发送了邀请通知。商家通过点击“我已阅读并同意协议内容”即可进行签约操作。签约完成后，商家即可为消费者提供微信支付选项。
微信支付的开通，不仅方便了消费者使用微信支付购买商品，也标志着两大巨头之间的合作更加开放，有望实现多方共赢。
用户将能够直接使用微信余额在淘宝进行消费，省去了提现的麻烦，大大提升了用户体验。
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腾讯和阿里巴巴作为国内两大互联网巨头，此前多年在产品上都未实现互通，尤其是在电商和支付方面，为大家带来很多不便。淘宝发布了关于新增微信支付能力的公告，其中显示将于今日起逐步向所有淘宝网卖家开放微信支付。对于用户来说，微信中的余额终于可以不用专门提现再去淘宝消费了，方便很多。
在昨天官宣计划新增微信支付能力后，淘宝今天发布公告明确，9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。公告还表示，基于上述服务的增加，淘宝网相应升级平台规则，主要变化为：支付服务商相关的名称、账户、余额、交易额等表述统一规范为支付机构”、支付账户”、支付账户余额”、订单交易额”。此消息一出立马引起热议，大量商家对此表示支持，并普遍认为此举将为商家和平台争取更多用户，消费者对此也是普遍点赞，并希望尽早能在淘宝用上微信支付。
淘宝网和天猫商城宣布了一项重大更新，旨在提升消费者的购物体验，计划在未来引入微信支付功能。淘宝方面表示，微信支付服务将在公告发布后逐步向所有商家开放，以期为用户带来更便捷的支付体验。这一变化标志着淘宝和天猫在支付方式上的多元化，为消费者提供了更多的支付选择，同时也可能促进平台的交易便利性和市场竞争力。
2024年9月12日，淘宝网宣布，为进一步提升消费者的购物体验，平台已于今日正式支持微信支付功能。这一新功能的推出，标志着淘宝网在支付方式上的多元化发展，为用户带来了更多的支付选择。一位淘宝商家的工作人员透露，商家目前正在分批接受微信支付功能的邀约，但具体的开通时间尚未确定。
今日，淘宝宣布即将支持微信支付功能，随后，淘宝即将全面支持微信支付”的话题登顶微博热搜。目前淘宝是分批邀请商家试用微信支付，在2024年9月12日后会分批给更多商家开通微信支付。商家可前往千牛-财务-资金管理-资金账户查看【聚合结算账户】，点击【账户余额】的「收支记录」，查看「收支明细」，选择入账类型为交易收款”即为对应的微信支付订单明细。
日前，淘宝发布关于新增微信支付能力公告公告称将于今日起逐步向所有淘宝网卖家开放微信支付。淘宝客服回应称，商家分批开通完毕后消费者端将全量上线微信支付，目前我们正在推进商家们分批开通中，同时消费者侧也在逐步开放试用中。如果买家使用微信支付下单，会在千牛-财务-资金账户-聚合账户展示对应的金额。
知情人士透露，淘宝App即将全面支持微信支付。这也标志着，阿里腾讯两大巨头间的支付有望实现互联互通。规模大的基础上，仅提升一个百分点也能贡献较大收益。
淘宝天猫今日分别发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》和《关于天猫新增微信支付能力的意见征集》。背景说明为:为提升消费者的购物体验，淘宝网/天猫计划新增微信支付能力。如将AI用在商品推荐、供应链、物流、客户服务等。
中关村在线消息：9月12日，淘宝逐渐向所有淘宝网卖家开放微信支付功能，官方曾于一周前表示此举是为了提升消费者的购物体验，基于此服务的增加，平台规则也有相应的变化。根据淘宝官方客服，消费者端无需额外开通微信支付功能，一旦平台商家的微信支付能力开通完毕，消费端将自动生效。一位淘宝商家的工作人员透露，商家目前正在分批接受微信支付功能的邀约，但具体的开通时间尚未确定。
近日，淘宝特价版App在支付方式上进行了重要更新，新增了微信支付选项，这一变化标志着阿里巴巴与腾讯在支付领域的合作迈出了新的一步。用户在使用淘特App进行购物时，支付界面已经可以看到微信支付的选项，位于支付宝之后。此次淘特App的更新，不仅是对用户支付选择的丰富，也是两大互联网巨头之间合作的进一步深化，预示着未来可能有更多的支付互通场景出现。
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FLUX.1-dev-Controlnet-Inpainting-Alpha是由AlimamaCreative Team发布的AI图像修复模型，专门用于修复和填补图像中的缺失或损坏部分。该模型在768x768分辨率下表现最佳，能够实现高质量的图像修复。作为alpha版本，它展示了在图像修复领域的先进技术，并且随着进一步的训练和优化，预计将提供更加卓越的性能。
FLUX-Controlnet-Inpainting 是由阿里妈妈创意团队发布的基于FLUX.1-dev模型的图像修复工具。该工具利用深度学习技术对图像进行修复，填补缺失部分，适用于图像编辑和增强。它在768x768分辨率下表现最佳，能够提供高质量的图像修复效果。目前该工具处于alpha测试阶段，未来将推出更新版本。
GOT-OCR2.0是一个开源的OCR模型，旨在通过一个统一的端到端模型推动光学字符识别技术向OCR-2.0迈进。该模型支持多种OCR任务，包括但不限于普通文本识别、格式化文本识别、细粒度OCR、多裁剪OCR和多页OCR。它基于最新的深度学习技术，能够处理复杂的文本识别场景，并且具有较高的准确率和效率。
GameGen-O 是首个为生成开放世界视频游戏而定制的扩散变换模型。该模型通过模拟游戏引擎的多种特性，如创新角色、动态环境、复杂动作和多样化事件，实现了高质量、开放领域的生成。此外，它还提供了交互式可控性，允许游戏玩法模拟。GameGen-O 的开发涉及从零开始的全面数据收集和处理工作，包括构建首个开放世界视频游戏数据集（OGameData），通过专有的数据管道进行高效的排序、评分、过滤和解耦标题。这个强大且广泛的 OGameData 构成了模型训练过程的基础。
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Skywork-Reward-Gemma-2-27B是一个基于Gemma-2-27B架构的先进奖励模型，专为处理复杂场景中的偏好而设计。该模型使用了80K高质量的偏好对数据进行训练，这些数据来源包括数学、编程和安全等多个领域。Skywork-Reward-Gemma-2-27B在2024年9月的RewardBench排行榜上位居第一，展示了其在偏好处理方面的强大能力。
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