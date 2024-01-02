古茗向港交所提交上市申请书

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:1月2日，古茗控股有限公司向港交所提交上市申请书。
数据显示，2023年，古茗的GMV达到人民币192亿元，较2022年增加37.2%。
截至2023年12月31日，古茗的门店网络共有9，001家门店，较2022年12月31日增加35.0%。按截至2023年12月31日的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。
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站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:1月2日，古茗控股有限公司向港交所提交上市申请书。
数据显示，2023年，古茗的GMV达到人民币192亿元，较2022年增加37.2%。
截至2023年12月31日，古茗的门店网络共有9，001家门店，较2022年12月31日增加35.0%。按截至2023年12月31日的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。
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据港交所文件显示，今天蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。蜜雪冰城是一家拥有20年历史的河南品牌，2021年因为我爱你，你爱我，蜜雪冰城甜蜜蜜这一首洗脑主题曲火遍全网，在全国迅速扩张。蜜雪冰城已经成为了最受年轻人欢迎的饮品，物美价廉，且遍布全国各商圈、街道，甚至方圆一公里之内都会出现两三家。
1月2日，蜜雪冰城股份有限公司正式向港交所递交上市申请。招股书详细介绍了蜜雪冰城的发展历程和业务布局。截至2023年9月30日，蜜雪冰城超过99.8%的门店为加盟门店，其余为自营门店。
2023年下半年风声不断的新茶饮赛道，终于在2024年开年等来了好消息。1月2日，蜜雪冰城和古茗同一天向港交所递交招股书。*应受访者要求，文中陈锋、程昊为化名。
有消息称小红书将在明年下半年启动香港IPO，并已经实现规模化盈利。小红书对此进行了否认，表示公司目前暂无上市计划。今年11月，小红书宣布成为2亿MAU以上应用中首家完成鸿蒙原生beta版本开发的App。
古茗控股有限公司已向港交所递交招股书，计划在香港股市上市。古茗是一家以鲜果茶和鲜奶茶为主要产品的茶饮品牌，价格在10元至18元之间。古茗的上市计划将进一步增加茶饮行业的竞争。
新东方公益基金会的直播节目中，董宇辉对“读书无用论”发表了自己的观点。有人觉得读书没什么用，对于生活条件好的孩子或许没什么感觉，但对于像他那样从艰难的环境中走出来的孩子言，读书是非常有意义的。还有网友感叹说，对于很多人来说，上大学是最快的一条路，高考是唯一公正的上升途径了。
根据天眼查App的最新信息，一米八食品科技有限公司最近提交了一份商标注册申请，申请的商标名称为“无椒不欢”。该商标的国际分类被归类为方便食品，目前正处于等待实质审查的状态。值得一提的是，杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司的99.9%股份由马云持有。
在小红书的月活用户中，使用搜索的用户占比达到70%;1/3的小红书月活用户，每次打开App的第一件事情，就是点开搜索框;同时还有高达42%的新用户会在下载App的第一天就使用搜索。这是在前两天的小红书WILL商业大会上，小红书对外披露的数据。唯一可以确定的是，用户选择的，才是那个最优解。
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中国铁路12306手机客户端于1月3日零时起推出两项新功能:购票需求预填和火车票起售提醒订阅。这两项新功能将进一步提升购票体验，更好地维护公平公正的购票环境。当车票起售时，系统将及时发送提醒，旅客可以及时提交购票订单。
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