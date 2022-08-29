站长之家 8 月 29日讯：港交所文件显示，途虎养车向港交所提交上市申请书。
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招股书显示，2022年上半年途虎养车实现营收54.68亿元，毛利9.97亿元，期内亏损9.52亿元，经调整净亏损4.28亿元...2019年至2021年，途虎养车收入分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元，毛利分别为5.23亿元、10.80亿元、18.70亿元，期内亏损分别为34.28亿元、39.28亿元、58.45亿元，经调整净亏损分别为10.36亿元、8.94亿元、12.85亿元......
7天卡无折扣价调整为15元、30天卡无折扣价调整为35元、90天卡无折扣价调整为90元...昨日，直播平台映客发布公告称，公司股份的中英文股份简称将自2022年8月12日上午九时正起分别由“映客”及“INKE”更改为“映宇宙”及“INKEVERSE”...6月15日，映客发布公告称，董事会建议将公司英文名称及中文双重外文名称由“Inke Limited 映客互娱有限公司”分别更改为“Inkeverse Group Limited映宇宙集团有限公司”......
8月8日，阿里巴巴集团发布公告，已向香港联交所申请在香港纽约双重主要上市，并获得香港联交所确认...公告显示，8月8日，香港联交所根据上市地位变更指引信，对阿里巴巴在香港主要上市的申请予以确认，生效日期预计为2022年年底前...8月4日，阿里巴巴集团公布的2023财年一季度业绩显示，阿里巴巴第一财季营收2055.6亿元，同比下滑1%，预估2039.7亿元...
作为国内一款提出元宇宙概念的人气社交产品，即将上市的Soul在服务用户提供高品质社交体验的针对用户反映强烈、影响广大用户体验的各类低俗信息引流等各类违法违规行业，始终保持“零容忍”的高压态势，努力从源头杜绝各类网络不良行为，在安全生态方面做好文章，坚决维护用户良好的使用氛围...Soul牢固树立安全发展理念，始终把用户的社交安全摆在突出位置，并在不断的探索过程中总结沉淀反诈经验，扎实推进各项工作，积极主动地防范和化解各类安全风险，为用户塑造有利的安全环境......
对于MAU， 20 年同比增长80.7%， 21 年同比增长51.6%；对于DAU， 20 年同比增长81.0%， 21 年同比增长 55.8%...主打为Z世代建立社交元宇宙的Soul ，正展现出巨大的商业潜力...与传统的虚拟礼物相区别，Giftmoji的礼物虽然都以虚拟形式提供，但最终都是可被兑换成实体礼物的，并且收货人的地址将以保密的形式进行保护，实现友好的互动体验...正准备上市的Soul拥有着巨大的变现空间...
在 2016 年，主打社交的Soul横空出世，在年轻人的圈子里迅速走红，随着Soul的产品功能的升级与成熟，用户规模持续增长，如今已成为了国内知名的社交APP，近日更是向港交所递交了招股书，开始筹备上市...比如为Z世代用户打造氛围感强的沉浸式社交体验，Soul先后上线了脸基尼、3D捏脸、漫画脸滤镜、群聊派对等游戏化功能......
阿里巴巴集团发布公告称，已向香港联交所申请在香港纽约双重主要上市，并获得香港联交所确认...鉴于公司在大中华区拥有大量业务运营，以及香港与公司在大中华区的主要业务经营之间的联系，公司预期，主要转换将令公司拓宽公司的投资者基础及带来新增的流动性，尤其是可触达更多位于中国及亚洲其他地区的投资者...
基于打造“社交元宇宙”的愿景，筹备港股上市的Soul不断壮大产业规模，增强创新能力，增强产业集聚力和竞争力，进一步拥抱时代风口，为行业在元宇宙产业相关技术发展及应用等相关方面带来独特思考...作为国内首个提出元宇宙概念的人气社交产品，Soul抓住元宇宙产业发展的契机，应时而进，融合数字科技以及创新技术手段开拓更多应用场景，开足马力加快推动软件和信息服务业高质量发展......
Soul正式递交港股上市申请，据悉公司在 2021 年营收12. 81 亿元，Soul是国内极具人气的一款社交App，强大的用户基础也给足了Soul上市的信心，Soul也在同样致力于汇聚更多力量维护平台安全...国家反诈中心APP发布《防范电信网络诈骗宣传手册》，针对一些高发的电信网络诈骗行为进行解析，帮助人们防范电信网络骗局，简直是居家出门必备的“防骗秘籍”...Soul此次递交港股上市申请，其中各项数据都十分喜人，傲人的成绩也让Soul的未来一片大好......
昨日，阿里巴巴在港交所发布公告称，该公司已向香港联交所申请将公司于香港联交所主板的第二上市地位变更为主要上市...这项申请已获香港联交所确认，主要转换生效日期预计于2022年底前...阿里表示，相关流程完成后，阿里巴巴将成为以美国存托股份在纽约证券交易所，同时以普通股在香港联交所双重主要上市的公司...
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度
一个iPhone SE 4后置摄像头是一个，和iPhone XR上的一样，都是1200万像素，前置摄像头 700 万像素。iPhone SE 4定位是入门级的iPhone，因此在很多配置上都是比旗舰级更少，除了摄像头之外，其他的屏幕、续航、处理器等方面基本上使用体验不会太差，考虑到它的价格也算是中端智能手机中不错的选择
没有iPhone SE 4没有Home键的设计，它使用的是Face ID面容解锁方案，不是实体指纹或屏下指纹解锁。iPhone SE 4整体的外观和iPhone XR差不多，都是6.1英寸刘海屏，比较圆润的边框，后置单摄镜头
不是iPhone SE 4预计会使用LCD屏幕，屏幕尺寸为6.1英寸，分辨率为1792x828（ 326 每英寸像素），和iPhoneXR上的屏幕是同一款。虽然苹果现在的旗舰iPhone都是使用OLED屏幕，但也有不少人更喜欢LCD屏幕，且LCD屏幕的手机越来越少，因此可选择的范围也很少，如果还有比较新的LCD屏幕手机，相信也可以获得不少用户的关注
6.1英寸iPhone SE 4预计会使用iPhone XR的设计方案，使用6.1英寸LCD屏幕，分辨率1792x828（ 326 每英寸像素），60Hz的屏幕刷新率，机身尺寸为150. 9 毫米；宽度：75. 7 毫米；厚度：8. 3 毫米；重量： 194 克，它使用了刘海屏的设计方案。
有iPhone SE 4可能会采用iPhone XR的外观设计方案，即6.1英寸屏幕，LCD刘海屏设计，60Hz屏幕刷新率，后置单摄镜头，但会支持5G网络，但其价格会十分便宜，预计起售价为3499元。如果采用这一定价方案，加上支持5G网络，预计iPhone SE 4会有不错的销量
5.6GHz。AMD锐龙R9-7900X是一款 12 核的台式机处理器，具有 64MB 的三级缓存，默认运行频率为 4.7 GHz，但根据工作负载可提升至 5.6 GHz，此外锐龙 9 7900X 上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。