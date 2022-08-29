途虎养车向港交所提交上市申请书

5.6GHz。AMD锐龙R9-7900X是一款 12 核的台式机处理器，具有 64MB 的三级缓存，默认运行频率为 4.7 GHz，但根据工作负载可提升至 5.6 GHz，此外锐龙 9 7900X 上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。