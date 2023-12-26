2023 年 AI 助手的崛起，交互式人工智能将于 2024 年问世

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息:2023 年，ChatGPT、Bard 和 Llama 等人工智能（AI）聊天机器人崭露头角，承诺将使世界变得更高效，但也可能导致数百万人失业。这些 AI 助手已帮助全球用户生成通常需要人类更多小时才能完成的内容。尽管如此，目前尚未发生大规模裁员。

过去一年中，涌现出数十种专门用于应用编码、视频和图形内容制作或音乐创作的替代产品。

聊天机器人的局限性

尽管这些基于所谓的大型语言模型的聊天机器人功能强大，批评者指出它们在生成内容时常常抄袭互联网，内容往往平淡无奇，包含事实错误，或显示出政治或种族偏见。

特斯拉创始人埃隆·马斯克上月推出了他的AI 助手 Grok 的测试版，试图解决这一问题。Grok 被誉为具有「幽默感」和「叛逆特质」的聊天机器人，尽管也被指控存在政治偏见。

AI 行业的竞争加剧

随着全球投资数百亿美元，AI 领域的竞争日益激烈，科技行业领袖正在预测技术的下一步发展方向。

谷歌 DeepMind 联合创始人 Mustafa Suleyman 认为，AI 助手的未来在于它们与人类的高级互动能力。Suleyman 在 9 月接受 MIT Technology Review 采访时表示：「第三波将是互动阶段。这就是为什么我长期以来一直认为对话是未来的用户界面。」

交互式 AI 的发展

交互式 AI 将允许人类与 AI 聊天机器人进行更深入的对话。与亚马逊的 Alexa 等系统相比，下一代 AI 工具将能够以更人性化的方式做出反应。

Suleyman 表示，这些工具还将能够自行做出决策，因此用户可以给助手一个总体的、高层次的目标，它将使用所有工具来实现这一目标。

交互式 AI 的优势

行业专家认为，交互式 AI 将产生更具创新性和原创性的内容。它将能够承担更复杂、耗时的任务，这些任务需要与其他人类、网站和聊天机器人互动，并定期向用户报告进展或结果。

通过能够处理来自用户的更高级反馈，交互式 AI 还可以防止有害或冒犯性内容的产生，或确保复杂项目精确交付。

交互式 AI 的启动时间

一些公司已经在推动交互式 AI 的发展。Suleyman 自己的聊天机器人 Pi AI是交互式 AI 的前身。另一个早期版本的交互式 AI 是 Character.ai，它允许用户与其他用户创建的 AI 助手的多个「角色」互动。

AI 技术的快速传播

微软创始人比尔·盖茨认为，随着更多人使用 AI 技术，AI 即将「大大加速创新管道」。在他的年终博客文章中，他预测高收入国家如美国将在 18 至 24 个月内看到 AI 被普遍使用。

然而，对 AI 的这些预测也引发了人们的担忧，即这项技术可能很快就会取代数百万白领工作，这些工作在过去 30 年的计算机革命中大多被保留下来。

尽管到目前为止，对就业的影响还很有限，但一些技术专家认为，创意、金融、法律和医疗领域的工作被 AI 取代只是时间问题。

另一方面，一些技术分析师也对 2024 年 AI 产生的深度伪造视频和其他虚假信息表示担忧，尤其是在 11 月的美国总统大选之前。

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