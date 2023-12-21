作业帮图书推出智能教辅 支持多模态交互学习、 AI批改

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:作业帮图书推出了三大系列智能教辅产品，分别是《单词魔法书》、《同步作文公式法》和《小学应用题大通关》。

作业帮图书推出的三大系列智能教辅兼具实用性、创新性与互动性，不仅融合了作业帮8.5+亿题库资源和近10年教研团队经验积累，同时搭载作业帮银河大模型等前沿技术，能够实现从“数字化交互+个性化反馈+智能化辅导”的完整闭环，解决了传统教辅效果评估难题。

《单词魔法书》是一本多模态交互学习的英语词汇书。它将1200个词汇分成三个系列，结合全英真实生活场景，帮助学生更快地适应英语学习环境。通过扫码听音、口语测评、可视化评级反馈等功能，学生可以全方位地感知和掌握每一个词汇。

《同步作文公式法》是一本会 AI 批改的作文教辅书。它不仅为每篇作文题目配备了讲解视频，还可以对作文进行智能批改和润色，并提供好词好句作为参考。升级后的版本更加精准，可以实现一键判分、智能点评，帮助学生提升写作水平。

《小学应用题大通关》是一套助力跨学科思维培养的教辅系列。它结合作业帮动态知识图谱，将知识点有机结合，形成系统的学科知识点脉络。学生可以通过知识树实时记录学情，并根据知识点关联，追溯最原始的薄弱环节，从更立体化的维度来了解知识点掌握情况，通过个性化推送相似题型，提高解决应用难题的能力。

（举报）