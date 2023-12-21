马斯克旗下社交媒体平台 X 再次遭遇全球性宕机 持续时间超一个小时

划重点: - 🚫 用户反馈显示，埃隆・马斯克旗下社交媒体平台 X（前身为 Twitter）在全球范围内发生了一次宕机，持续时间超过一个小时。 - 📉 这次宕机导致用户无法查看推文，而 X Pro（前身为 TweetDeck）也受到了影响。 - 🔧 X 平台此前曾经历过一次大规模宕机，而此次宕机的具体原因尚不清楚。

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:埃隆・马斯克旗下社交媒体平台 X（前身为 Twitter）在本周四全球范围内发生了一次宕机，持续了一个多小时。

据用户反馈，无法查看推文是宕机的主要问题。此外，X Pro（前身为 TweetDeck）也受到了影响。虽然用户仍然可以参与 Spaces 活动并查看通知，但推文已经从时间线和个人资料中消失，无法被看到。

据网络监测工具 DownDetector 报告，问题报告似乎是在美国东部时间上午12:30之前开始的，该平台收到了超过65，000条用户投诉。

这并非 X 平台的第一次宕机。此前，该平台在7月初曾发生过一次重大宕机。用户遇到了 “速率限制超出” 和 “无法检索推文” 的错误。马斯克后来解释说，这些错误是有意触发的，以阻止对他的平台进行大规模数据爬取。

在 X 解决问题后，该故障得到了修复。尽管之前因为突然的裁员而使该平台面临了更多的漏洞和可靠性问题，但在这次事件之前，该服务一直相对较为可靠。

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