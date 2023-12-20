日本初创公司 Preferred Networks 设计自己的 AI 芯片，以克服瓶颈问题

划重点: 🔍 日本初创公司 Preferred Networks 正在加大对定制人工智能芯片的投资，以确保在生成式人工智能的进步中获得关键硬件。 🔍 其第二代 AI 芯片的设计已完成，并由台积电制造，将为其新的超级计算机提供动力。 🔍 Preferred Networks 计划在明年向客户提供最新的语言模型和药物发现技术，并在2027年之前提供纯计算能力。

站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:日本初创公司 Preferred Networks 正在加大对定制人工智能芯片的投资，以确保在生成式人工智能的进步中获得关键硬件。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

该公司的投资者包括丰田和发那科等大型企业。Preferred Networks 于2016年开始研发其第一代 AI 芯片，以为其超级计算机提供动力。由于需要优化能源消耗和降低采购风险，该公司决定自主研发 AI 芯片以确保业务的可持续性。

为了实现优化的 AI 任务，Preferred Networks 的芯片经过了改进，功耗更低，计算能力更强。其中一部分优化措施是将通常由硬件执行的功能转移到软件上。该公司已经完成了第二代 AI 芯片的设计，并将由台积电制造。这款芯片将为 Preferred Networks 的新一代超级计算机提供动力。

与此同时，全球各地的公司都在争先恐后地获得人工智能芯片，因为人工智能技术的潜力令人兴奋。亚马逊和微软等公司正在内部设计芯片。因此，通过自主设计和生产 AI 芯片，Preferred Networks 可以确保获取关键硬件，避免依赖外部供应链的不确定性。

在未来，Preferred Networks 计划于明年向客户提供最新的语言模型和药物发现技术。并计划在2027年之前将纯计算能力提供给客户。

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