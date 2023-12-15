Spotify测试AI歌单功能 输入提示词就能创建歌单

## 划重点: 1. 🎵 Spotify确认测试基于提示的AI歌单功能，允许用户使用AI技术和提示创建歌单。 2. 🤖 视频显示用户通过“Your Library”选项在Spotify应用中使用ChatGPT创建歌单的过程，AI响应用户的提示并生成歌单。 3. 🌐 Spotify公司确认测试，但未透露技术细节、工作原理，也未承诺正式上线时间。

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:早些时候，Spotify被发现正在开发一项新功能，该功能将允许其流媒体应用的用户使用AI技术和提示创建歌单。如今，“AI歌单”功能已经在测试中被发现，以评估用户对由AI驱动的歌单创建的反应。公司向TechCrunch确认了这一测试，但未透露技术细节、工作原理，也未承诺正式上线时间。

一位TikTok用户 @robdad_ 在一段视频中展示了这一功能，他写道:“我突然发现了Spotify的ChatGPT?” 根据他分享的截图，AI歌单功能可以从Spotify应用中的“Your Library”选项中通过点击屏幕右上角的加号（+）按钮访问。在这里，弹出菜单出现，AI歌单功能是“Playlist”和“Blend”选项下的一个新选项。

该功能的描述是“使用AI将您的想法转化为歌单”，并指出目前仅支持英语。用户选择该选项后，会进入一个屏幕，可以在AI聊天机器人风格的框中键入提示，或浏览建议的提示列表以开始创建歌单。视频展示了一些提示的例子，如“用器乐电子音乐专注工作”、“用咖啡馆音乐填充寂静”、“用欢快、乐观的歌曲振奋精神”和“探索像女巫之屋这样的小众流派”。

用户选择了最后一个提示，AI聊天机器人回应“处理您的请求...”然后呈现了一个示例歌单。从这个屏幕上，您可以左滑以移除不想要的歌曲，以进一步精炼歌单。

此前报道称，技术专家Chris Messina在Spotify移动应用中发现了有关这一新AI功能的引用，并分享了一个根据用户提示创建“歌单”的功能的截图。然而，当时Spotify拒绝确认有关AI歌单的计划，表示不评论有关新功能的猜测。

尽管公司尚未准备好正式推出AI歌单，但该流媒体平台一直在其应用中大力投资于AI，包括今年初推出的AI DJ，该DJ提供基于Spotify文化合作主管Xavier ‘X’ Jernigan的AI语音的个性化播放列表和评论。该功能在八月份全球范围内正式上线。

在谈到DJ的推出时，Spotify的个性化主管Ziad Sultan表示公司拥有“一个庞大的研究团队，正在了解Large Language Models、生成性语音以及个性化的所有可能性。” 他告诉TechCrunch，Spotify希望以其“AI专业知识”而闻名。

Spotify首席执行官Daniel Ek也透露了公司运用AI的其他方式，表示Spotify可能会利用生成性AI来总结播客并自动生成音频广告。他还吹捧AI在音乐创作中的作用，表示他可以想象艺术家在创作新歌时使用AI工具。Spotify还研究使用AI创建像真人一样的主持读取播客广告，并使用AI推动其个性化技术。

（举报）