三星发布 Galaxy Book 4 系列，配备英特尔全新人工智能芯片组

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 15 日消息:三星本月早些时候预告了 Galaxy Book 4 系列，引起了对搭载 Intel 最新芯片组的 AI 驱动 Galaxy Book PC 的期待。Galaxy Book 4 系列正是这样的产品，将于本月推出。

Galaxy Book 4 系列以三星去年推出的上一代产品为基础。这些笔记本电脑在 PC 市场被视为坚实的选择，特别是针对那些已经购买三星生态系统产品的用户。Galaxy Book 系列已经证明是一个强有力的竞争者。

图片来自 Samsung

三星正式宣布，Galaxy Book 4 系列包括三款型号。基础型号为 Pro，提供 14 英寸和 16 英寸两种选择。Galaxy Book 360 则更高一级，配备全方位旋转屏幕和触摸显示屏。Galaxy Book 4 Ultra 是性能最强大的型号，拥有最大的显示屏和所有三款型号中最强大的 CPU 和图形处理能力。

每款 Galaxy Book 4 型号的核心是 Intel 的新型 Intel Core Ultra SoC Windows 机型。这款 CPU 不仅比前代更快，而且还配备了高级 NPU（神经处理单元）来处理用户可能遇到的所有 AI 任务。Intel 通过一个包含超过 100 家供应商的 AI PC 加速计划来支持这一点。Galaxy Book Ultra 内置的 RTX 4070 将让 Nvidia 的创作套件在 Intel Core Ultra 9 的驱动下更加灵活。

三星还指出，Galaxy Book 4 系列在外观上也进行了一些改进。Galaxy Book 4 系列以三星去年推出的上一代产品为基础。新设计的风扇应该能更有效地吸入更多空气。为了提高耐用性，Galaxy Book 4 Ultra 型号将配备一个 140W 适配器，30 分钟内可充电 55%。其他型号默认配备 65W 充电器。

每款型号都配备了 2880 x 1800 分辨率、120Hz AMOLED 显示屏和相同的 I/O 构建——2 个 Thunderbolt 4 端口、1 个 USB Type-A 端口、1 个 HDMI 2.1 端口和一个 Micro SD 卡槽。Ultra 型号最高可达 64GB RAM，而基础型号最高为 32GB。高端版本还提供 2TB 存储，而其他型号最高为 1TB。

Galaxy Book 4 成为三星粉丝的笔记本电脑的一个特点之一是减少与 Galaxy Buds 2 Pro 的延迟。使用 Galaxy 手机的用户还将能够更轻松地跨设备共享内容，甚至快速共享视频进行编辑。当然，凭借其规格和构造，以及 Intel Core Ultra 芯片组，Galaxy Book 4 应该是一系列有前景的笔记本电脑。

三星尚未公布每款型号的起始价格，预计 2024 年 1 月上市，首先在韩国推出，然后逐步推向其他地区。

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