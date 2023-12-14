Mistral AI宣布与Google Cloud合作，并发布新的开源LLM

**划重点:** 1. 🤝 与Google Cloud签署战略合作，Mistral AI将在其AI优化基础设施上分发开源LLM。 2. 💰 在融资20亿美元后，Mistral AI默默发布最新的LLM，并以Torrent链接形式分享。 3. 🌐 Mistral AI的新型混合专家模型将在Google Cloud Marketplace上推出，挑战ChatGPT3.5的竞争地位。

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:巴黎的人工智能初创公司Mistral AI宣布与Google Cloud签署战略合作，实现了一次重大突破。根据双方的非独占性协议，Mistral AI将利用Google Cloud的AI优化基础设施分发其开源LLM及优化的专有语言模型。谷歌云法国区总经理Isabelle Fraine表示:“在短短几个月内，Mistral AI已经在开源原则基础上成为生成式AI LLM开发领域的领导者。” Fraine补充说，利用谷歌云的AI优化基础设施将使Mistral AI能够将其已经令人印象深刻的成就转化为值得信赖、易于访问且适用于企业的解决方案。

此次合作是在Mistral AI将其7B模型整合到Google Cloud的Vertex AI Model Garden之后达成的。Mistral-7B是该公司基于定制培训、调整和数据处理方法构建的基础模型，尽管参数数量较少，但这一优化模型允许在任何组织现有云上轻松部署，因为其紧凑的尺寸。根据协议，该法国人工智能公司将使用谷歌云的AI优化基础设施进一步测试、构建和扩展其LLM，同时受益于谷歌云的安全性和隐私标准。

现在，无论其规模大小如何，企业都可以通过利用Mistral AI的开源模型和其他提供商的模型，以安全和隐私为前提，完全掌控其数据的情况下，测试、完善和推出其基于AI的产品和服务。Mistral AI的首席执行官兼联合创始人Arthur Mensch表示:“谷歌云提供灵活的硬件和软件堆栈，将帮助我们沿着构建更大、更复杂的跨越更多语言的开源AI模型的轨迹前进，使这些模型更容易为全球各种组织访问。”他补充道:“谷歌云的开源支持和负责任的AI原则、强大可靠的基础设施能力以及对隐私和安全的承诺，与我们发展公开可用的AI模型的使命高度一致。”

与此同时，Mistral AI的全新混合专家模型将在稍后在Google Cloud Marketplace上推出。这一战略合作发生在Mistral AI通过由A16z领导的A轮融资筹集了4.15亿美元并估值20亿美元之后的几天。

此外，该公司默默发布了最新的LLM，以Torrent链接的形式分享。根据公司的说法，Mixtral-8x7B是具有宽松许可证的最强大的开源模型，也是成本/性能权衡方面的最佳模型，尤其在大多数标准基准测试中与竞争对手（包括ChatGPT的GPT3.5和Meta的Llama2系列）相匹配或表现更好。

该模型的功能包括:处理32k标记的上下文、支持英语、法语、意大利语、德语和西班牙语、在代码生成方面表现出色、可以微调为一个在MT-Bench上达到8.3分的指导性模型。

Mistral AI由Timothée Lacroix、Guillaume Lample和Arthur Mensch创立，专注于生成式人工智能。该公司旨在为企业开发新型的生成式人工智能模型，结合科学卓越、开源方法和对技术的社会责任感的愿景。

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