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3298元起！真我GT5 Pro今日正式开售

2023-12-14 08:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:realme真我GT5Pro手机于今天上午10点开始首销，搭载了骁龙8Gen3处理器。

12GB+256GB，首发限时3298元、16GB+256GB，首发限时3598元、16GB+512GB，首发限时3898元、16GB+1TB，首发限时4198元。

在设计和外观方面，真我GT5Pro采用了独特的星耀光轨镜头设计，并配备了超硬铝金属中框，下巴宽度仅为1.94mm。手机提供了三种配色，包括赤岩、皓月和星夜，其中赤岩和皓月采用高阶科技纳米皮，而星夜则采用星闪AG玻璃工艺。

在屏幕方面，真我GT5Pro配备了一块6.78英寸的OLED屏幕，分辨率为2780×1264。该屏幕具有高峰值亮度和多种亮度调节功能，还支持2160Hz PWM调光、高亮度DC调光、144Hz刷新率、2160Hz瞬时触控和20000级调光。用户还可以自定义刷新率。

在性能方面，真我GT5Pro搭载了骁龙8Gen3处理器，并配备了5400mAh的电池。该手机支持100W有线快充和50W无线快充。此外，手机还首发极客性能面板2.0，并开放了GPU+CPU双调度功能。

在影像方面，真我GT5Pro后置50MP主摄、8MP超广角微距和50MP潜望长焦，并支持长焦微距功能。前置摄像头为32MP。

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