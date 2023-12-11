戴尔技术推动AI与生成式AI策略，存储技术加速前行

**划重点:** 1. 💡 戴尔技术通过新的企业数据存储技术与Nvidia DGX SuperPod AI基础设施的验证，助力客户实现更快的AI和生成式AI性能。 2. 💡 戴尔 PowerScale的新进展，包括OneFS软件增强和全新基于戴尔 PowerEdge服务器的PowerScale全闪存存储系统，使客户在流式读写中性能提升达到2倍。 3. 💡 戴尔 Apex文件存储在Microsoft Azure中的推出，将企业级文件性能和管理能力引入云端，满足Azure OpenAI Service和Azure AI Vision等性能密集型AI应用的需求。

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:戴尔技术近日宣布，通过引入新的企业数据存储技术，与Nvidia DGX SuperPod AI基础设施进行验证，助力客户实现更快的AI和生成式AI性能。戴尔 Technologies基础设施解决方案集团总裁Arthur Lewis表示:“存储性能对于成功的AI和生成式AI结果至关重要。客户依赖我们不断推动存储创新的边界，包括消除数据访问瓶颈，限制计算密集型应用的吞吐量和可扩展性。我们通过提供对数据的快速、高效和安全访问，将其转化为AI和生成式AI可能性的金矿，满足这些需求。”

对于AI存储的高性能和效率需求，戴尔 PowerScale——全球最灵活、安全和高效的分布式文件存储系统——推出了新的进展。借助PowerScale OneFS软件增强，企业可以更快地准备、训练、优化和推断AI模型。新的基于最新一代戴尔 PowerEdge服务器的PowerScale全闪存存储系统将为客户在流式读写中带来高达2倍的性能提升。

PowerScale还将提供新的智能规模化能力，提高单个计算节点的性能，增强GPU利用率，从而实现AI培训、检查点和推断的更快存储吞吐量。

通过与Nvidia的合作，戴尔 PowerScale正在通过Nvidia DGX SuperPOD进行验证，使客户能够利用经过验证的Nvidia DGX系统、戴尔 PowerScale存储和Nvidia Quantum-2InfiniBand以及Spectrum Ethernet网络，实现更快、更高效的AI存储。戴尔的解决方案预计将成为首个在Nvidia DGX SuperPOD上验证的以太网存储解决方案。

此外，戴尔致力于将AI带入数据所在的任何地方。随着将近87%的公司采用多云战略，戴尔为客户提供了在本地、边缘或公共云中处理数据的自由。戴尔 Apex文件存储在Microsoft Azure中的推出，是戴尔 Apex公共云存储组合的最新成员，为客户在Microsoft Azure中提供企业级文件性能和管理能力。客户可以轻松满足Azure OpenAI Service和Azure AI Vision等性能密集型AI和机器学习应用的需求。

戴尔 Apex文件存储在AWS和Azure中允许客户利用云原生的AI和生成式AI工作流，改善对公共云或本地数据的数据访问和移动。通过与Databricks的合作，客户可以在戴尔 Apex文件存储中存储的专有数据上选择各种大型语言模型（LLMs），并使用Databricks MosaicML库对基础模型进行重新训练，为多云环境提供灵活性。

这次与Databricks的合作是戴尔在数据管理生态系统合作伙伴关系方面的延伸，旨在帮助客户加速AI和分析工作。此外，通过戴尔计划中的开放、现代的数据湖解决方案，客户将能够利用Starburst的分析软件与戴尔 PowerEdge服务器、戴尔 PowerScale、戴尔 ECS以及戴尔 ObjectScale文件和对象存储系统集成，从存储的数据中提取见解。

上述戴尔 PowerScale OneFS软件增强计划于本月全球推出，下一代全闪存戴尔 PowerScale系统和新的智能规模化功能计划于2024年上半年全球推出。戴尔 PowerScale正在通过Nvidia DGX SuperPOD进行验证，预计将于2024年第一季度完成。戴尔 Apex用于Microsoft Azure的文件存储计划于2024年上半年全球推出。戴尔 Apex用于AWS和Azure的文件存储集成今天在AWS上提供，在Microsoft Azure上计划于2024年上半年全球推出。

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