Yotta挑战超大规模云服务提供商 推出印度以人工智能为中心的GPU云

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:Yotta计划在2024年6月之前推出4，000个GPU，并在2025年底前达到32，768个GPU的规模。

全球数据中心市场预计在2023年达到3259亿美元，年增长率为6.12%，2028年市场规模将达到4387亿美元。预计美国将以9558亿美元的收入领先。

与此同时，印度的数据中心市场预计将经历一波激增，从2023年的61.2亿美元增长到2028年的108.9亿美元，年复合增长率为12.22%。

生成式人工智能有望改变数据中心行业，预计其规模将与云相媲美。印度希望利用这个机会，加强其数据中心能力。

Yotta计划收购NVIDIA GPU，扩大其基础设施。目前Yotta已拥有大约700个GPU，并计划在2024年初推出Yantra和Shakti云。Yantra将面向政府、企业和初创企业提供超大规模云服务，而Shakti云将成为印度首个以人工智能为中心的GPU云。

Yotta的路线图包括在2024年1月启动4096个GPU，并在2024年6月扩展到令人惊讶的16384个GPU。此外，Gupta解释称，Yotta计划在2025年底将其GPU基础设施提升到前所未有的32768个规模。

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